https://sputniknews.com.tr/20231010/romanya-parlamentosu-zelenskiyin-konusma-yapacagi-toplantiyi-iptal-etti-1076193711.html

Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti

Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti

Vladimir Zelenskiy'in Bükreş ziyareti sırasında Romanya Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşma iptal edildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:33+0300

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vladimir zelenskiy

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bükreş

romanya dışişleri bakanlığı

parlamento

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Medyada yer alan haberlere göre Romanya Parlamentosu yönetimi, resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Vladimir Zelenskiy'in bir açıklama yapması beklenen toplantıyı iptal etme kararı aldı.Salı günü Bükreş'e gelen Zelenskiy, Romanya'nın başkentindeki havaalanında Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu tarafından karşılanmıştı.Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, parlamento yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy onuruna yapmayı planladığını ortak oturumun yapılmasından vazgeçildiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230114/romonya-tarim-bakani-dea-ukrayna-krizinin-konusuldugu-canli-yayinda-uyuyakaldi-1065745020.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, romanya, bükreş, romanya dışişleri bakanlığı, parlamento