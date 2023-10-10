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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231010/romanya-parlamentosu-zelenskiyin-konusma-yapacagi-toplantiyi-iptal-etti-1076193711.html
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
Vladimir Zelenskiy'in Bükreş ziyareti sırasında Romanya Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşma iptal edildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna
vladimir zelenskiy
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bükreş
romanya dışişleri bakanlığı
parlamento
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Medyada yer alan haberlere göre Romanya Parlamentosu yönetimi, resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Vladimir Zelenskiy'in bir açıklama yapması beklenen toplantıyı iptal etme kararı aldı.Salı günü Bükreş'e gelen Zelenskiy, Romanya'nın başkentindeki havaalanında Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu tarafından karşılanmıştı.Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, parlamento yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy onuruna yapmayı planladığını ortak oturumun yapılmasından vazgeçildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230114/romonya-tarim-bakani-dea-ukrayna-krizinin-konusuldugu-canli-yayinda-uyuyakaldi-1065745020.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, romanya, bükreş, romanya dışişleri bakanlığı, parlamento
ukrayna, vladimir zelenskiy, romanya, bükreş, romanya dışişleri bakanlığı, parlamento

Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti

14:33 10.10.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Vladimir Zelenskiy'in Bükreş ziyareti sırasında Romanya Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşma iptal edildi.
Medyada yer alan haberlere göre Romanya Parlamentosu yönetimi, resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Vladimir Zelenskiy'in bir açıklama yapması beklenen toplantıyı iptal etme kararı aldı.
Salı günü Bükreş'e gelen Zelenskiy, Romanya'nın başkentindeki havaalanında Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu tarafından karşılanmıştı.
Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, parlamento yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy onuruna yapmayı planladığını ortak oturumun yapılmasından vazgeçildiği ifade edildi.
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