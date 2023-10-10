https://sputniknews.com.tr/20231010/romanya-parlamentosu-zelenskiyin-konusma-yapacagi-toplantiyi-iptal-etti-1076193711.html
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
Vladimir Zelenskiy'in Bükreş ziyareti sırasında Romanya Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşma iptal edildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:33+0300
2023-10-10T14:33+0300
2023-10-10T14:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
romanya
bükreş
romanya dışişleri bakanlığı
parlamento
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Medyada yer alan haberlere göre Romanya Parlamentosu yönetimi, resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Vladimir Zelenskiy'in bir açıklama yapması beklenen toplantıyı iptal etme kararı aldı.Salı günü Bükreş'e gelen Zelenskiy, Romanya'nın başkentindeki havaalanında Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu tarafından karşılanmıştı.Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, parlamento yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy onuruna yapmayı planladığını ortak oturumun yapılmasından vazgeçildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230114/romonya-tarim-bakani-dea-ukrayna-krizinin-konusuldugu-canli-yayinda-uyuyakaldi-1065745020.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, romanya, bükreş, romanya dışişleri bakanlığı, parlamento
ukrayna, vladimir zelenskiy, romanya, bükreş, romanya dışişleri bakanlığı, parlamento
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
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Vladimir Zelenskiy'in Bükreş ziyareti sırasında Romanya Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşma iptal edildi.
Medyada yer alan haberlere göre Romanya Parlamentosu yönetimi, resmi bir ziyaret için Bükreş'te bulunan Vladimir Zelenskiy'in bir açıklama yapması beklenen toplantıyı iptal etme kararı aldı.
Salı günü Bükreş'e gelen Zelenskiy, Romanya'nın başkentindeki havaalanında Romanya Dışişleri Bakanı Luminița Odobescu tarafından karşılanmıştı.
Parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, parlamento yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy onuruna yapmayı planladığını ortak oturumun yapılmasından vazgeçildiği ifade edildi.