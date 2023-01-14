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https://sputniknews.com.tr/20230114/romonya-tarim-bakani-dea-ukrayna-krizinin-konusuldugu-canli-yayinda-uyuyakaldi-1065745020.html
Romonya Tarım Bakanı Dea, Ukrayna krizinin konuşulduğu canlı yayında uyuyakaldı
Romonya Tarım Bakanı Dea, Ukrayna krizinin konuşulduğu canlı yayında uyuyakaldı
Romanya Tarım Bakanı Petre Dea, Ukrayna’daki çatışmanın Romen çiftçiler üzerindeki tartışıldığı canlı yayında uyuyakaldı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T18:20+0300
2023-01-14T18:22+0300
dünya
romanya
ukrayna
ukrayna krizi
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Romen televizyonu Digi24’ün haberinde, “Antena 3 kanalının sunucusu bakanı aradı ve Ukrayna krizi yüzünden iflasla karşı karşıya kalan Romen çiftçilerin geleceğini sordu. Söz Dea’ya verildiğinde hattın diğer ucunda horlamalar duyuldu” ifadesine yer verildi.Sunucu, uyuyakalan bakana seslenme çabaları başarısız olunca yeniden arama sözünü verdi. Stüdyodaki konuklar kahkahalarını saklayamadı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bakan henüz olayla ilgili yorumda bulunmadı.
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romanya, ukrayna, ukrayna krizi, petre daea
romanya, ukrayna, ukrayna krizi, petre daea

Romonya Tarım Bakanı Dea, Ukrayna krizinin konuşulduğu canlı yayında uyuyakaldı

18:20 14.01.2023 (güncellendi: 18:22 14.01.2023)
© FacebookPetre Daea
Petre Daea - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© Facebook
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Romanya Tarım Bakanı Petre Dea, Ukrayna’daki çatışmanın Romen çiftçiler üzerindeki tartışıldığı canlı yayında uyuyakaldı.
Romen televizyonu Digi24’ün haberinde, “Antena 3 kanalının sunucusu bakanı aradı ve Ukrayna krizi yüzünden iflasla karşı karşıya kalan Romen çiftçilerin geleceğini sordu. Söz Dea’ya verildiğinde hattın diğer ucunda horlamalar duyuldu” ifadesine yer verildi.
Sunucu, uyuyakalan bakana seslenme çabaları başarısız olunca yeniden arama sözünü verdi. Stüdyodaki konuklar kahkahalarını saklayamadı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bakan henüz olayla ilgili yorumda bulunmadı.
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