https://sputniknews.com.tr/20231010/motosikleti-surerken-direksiyondan-yilan-cikti-1076183770.html
Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı
Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı
Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motosikletinin direksiyonundan yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalan sürücüye akaryakıt istasyonu çalışanları... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T09:05+0300
2023-10-10T09:05+0300
2023-10-10T09:05+0300
türkiye
yılan
motosiklet
akaryakıt
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Yarış motosikletiyle Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı. Sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.Çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.
https://sputniknews.com.tr/20230902/bitliste-endemik-yilan-turu-olan-kirbac-yilani-bulundu-1075129317.html
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yılan, motosiklet, akaryakıt
yılan, motosiklet, akaryakıt
Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı
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Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motosikletinin direksiyonundan yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalan sürücüye akaryakıt istasyonu çalışanları yardım etti.
Yarış motosikletiyle Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı.
Sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.
Çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.