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Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı
Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı
Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motosikletinin direksiyonundan yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalan sürücüye akaryakıt istasyonu çalışanları... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T09:05+0300
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türkiye
yılan
motosiklet
akaryakıt
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Yarış motosikletiyle Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı. Sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.Çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.
https://sputniknews.com.tr/20230902/bitliste-endemik-yilan-turu-olan-kirbac-yilani-bulundu-1075129317.html
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yılan, motosiklet, akaryakıt
yılan, motosiklet, akaryakıt

Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı

09:05 10.10.2023
© AAMotosiklet
Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA
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Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motosikletinin direksiyonundan yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalan sürücüye akaryakıt istasyonu çalışanları yardım etti.
Yarış motosikletiyle Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı.
Sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.
Çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.
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Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
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