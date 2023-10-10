https://sputniknews.com.tr/20231010/motosikleti-surerken-direksiyondan-yilan-cikti-1076183770.html

Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı

Motosikleti sürerken direksiyondan yılan çıktı

Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motosikletinin direksiyonundan yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalan sürücüye akaryakıt istasyonu çalışanları... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

yılan

motosiklet

akaryakıt

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Yarış motosikletiyle Samsun il merkezinden Bafra yönüne doğru seyir halinde olan sürücü bir anda direksiyonun alt kısmından başını çıkartıp aynaya doğru sürünen yılanla karşılaştı. Sürücü yavaşlayıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park ederek çalışanlardan yardım istedi.Çalışanlar motosiklete su ve hava tuttu. Bir süre sonra saklandığı yerden başını çıkartan yılan kıskıvrak yakalanarak doğaya salındı.

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