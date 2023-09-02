https://sputniknews.com.tr/20230902/bitliste-endemik-yilan-turu-olan-kirbac-yilani-bulundu-1075129317.html

Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu

Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu

Bitlis’in Hizan ilçesinde “kırbaç yılanı” olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türüne rastlandı 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T14:26+0300

2023-09-02T14:26+0300

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yaşam

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yılan

bitlis

hizan

kırbaç yılanı

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Bitlis bölgesinde ilk kez görülen siyah başlı yılan türünün bir alt türü olan ve özellikle doğu Akdeniz ve yakın doğuya özgü bir endemik tür olduğu açıklandı.Ortalama 30-40 cm boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında aktif olarak görüldüğü söylendi.

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Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu 2023-09-02T14:26+0300 true PT1S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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