https://sputniknews.com.tr/20230902/bitliste-endemik-yilan-turu-olan-kirbac-yilani-bulundu-1075129317.html
Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
Bitlis’in Hizan ilçesinde “kırbaç yılanı” olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türüne rastlandı 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T14:26+0300
2023-09-02T14:26+0300
2023-09-02T14:26+0300
yaşam
video
endemik
yılan
bitlis
hizan
kırbaç yılanı
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Bitlis bölgesinde ilk kez görülen siyah başlı yılan türünün bir alt türü olan ve özellikle doğu Akdeniz ve yakın doğuya özgü bir endemik tür olduğu açıklandı.Ortalama 30-40 cm boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında aktif olarak görüldüğü söylendi.
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Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
2023-09-02T14:26+0300
true
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video, endemik, yılan, видео, bitlis, hizan, kırbaç yılanı
video, endemik, yılan, видео, bitlis, hizan, kırbaç yılanı
Bitlis’te endemik yılan türü olan 'kırbaç yılanı' bulundu
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Bitlis’in Hizan ilçesinde “kırbaç yılanı” olarak adlandırılan colubridae familyasına ait olan endemik bir yılan türüne rastlandı
Bitlis bölgesinde ilk kez görülen siyah başlı yılan türünün bir alt türü olan ve özellikle doğu Akdeniz ve yakın doğuya özgü bir endemik tür olduğu açıklandı.
Ortalama 30-40 cm boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz olduğu, genellikle nisan, mayıs, haziran aylarında aktif olarak görüldüğü söylendi.