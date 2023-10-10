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https://sputniknews.com.tr/20231010/kilicdaroglu-vekillerle-gorusecek-ozgur-ozele-davet-gitmedi-1076195883.html
Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek, Özgür Özel'e davet gitmedi
Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek, Özgür Özel'e davet gitmedi
CHP’de 4-5 Kasım’da gerçekleşecek kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 130 Milletvekili ile gruplar halinde görüşecek. CHP’nin Ekim sonunda... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T14:08+0300
2023-10-10T14:08+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp parti meclisi
chp genel merkezi
chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
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CHP’de başlayan kurultay sürecinde il kongreleri devam ederken, büyük kurultay için de hazırlıklar başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesinde CHP’nin 130 milletvekili ile gruplar halinde görüşmesi için planlama yapıldı.Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim yenilgisi sonrası başlatılan kurultay sürecinde il kongreleri devam ediyor. Ekim ayının ortasında il kongrelerin tamamlanması ve büyük kurultay için hazırlıkların başlaması öngörülüyor.Bu kapsamda CHP’nin her yıl düzenlediği milletvekili istişare kampı bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Daha önce kampın Ekim ayının sonunda yapılacağı duyurulmuştu. Kamp yerine kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmesi için hazırlık yapıldı.CHP’li 130 milletvekili 5 grup şeklinde milletvekilleri ile bir araya gelecek. Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarda milletvekilleri kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP Genel Başkanı’na bilgi vermesi öngörülüyor.‘Özel, davet edilmedi’CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’e ise bu görüşmelere katılması için davet gitmediği öğrenildi. Özer’in ekibi tarafından bu nedenle CHP Genel Merkezi’ndeki milletvekili buluşmalarına katılmayacağı ifade edildi. Özel ile birlikte hareket eden vekillerin toplantılara katılıp katılmayacağı ise şu andan bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231010/chpnin-57-kurultayinin-yeri-belli-oldu-1076189713.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, değişim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, değişim

Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek, Özgür Özel'e davet gitmedi

14:08 10.10.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Özel
CHP’de 4-5 Kasım’da gerçekleşecek kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 130 Milletvekili ile gruplar halinde görüşecek. CHP’nin Ekim sonunda gerçekleştirmeyi planladığı kamp ise iptal edildi. Kılıçdaroğlu’na karşı bayrak açan Özgür Özel’in ise bu toplantılara davet edilmediği öğrenildi.
CHP’de başlayan kurultay sürecinde il kongreleri devam ederken, büyük kurultay için de hazırlıklar başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesinde CHP’nin 130 milletvekili ile gruplar halinde görüşmesi için planlama yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim yenilgisi sonrası başlatılan kurultay sürecinde il kongreleri devam ediyor. Ekim ayının ortasında il kongrelerin tamamlanması ve büyük kurultay için hazırlıkların başlaması öngörülüyor.
Bu kapsamda CHP’nin her yıl düzenlediği milletvekili istişare kampı bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Daha önce kampın Ekim ayının sonunda yapılacağı duyurulmuştu. Kamp yerine kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmesi için hazırlık yapıldı.
CHP’li 130 milletvekili 5 grup şeklinde milletvekilleri ile bir araya gelecek. Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarda milletvekilleri kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP Genel Başkanı’na bilgi vermesi öngörülüyor.

‘Özel, davet edilmedi’

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’e ise bu görüşmelere katılması için davet gitmediği öğrenildi. Özer’in ekibi tarafından bu nedenle CHP Genel Merkezi’ndeki milletvekili buluşmalarına katılmayacağı ifade edildi. Özel ile birlikte hareket eden vekillerin toplantılara katılıp katılmayacağı ise şu andan bilinmiyor.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
POLİTİKA
CHP'nin 57. kurultayının yeri belli oldu
11:45
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