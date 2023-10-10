https://sputniknews.com.tr/20231010/kilicdaroglu-vekillerle-gorusecek-ozgur-ozele-davet-gitmedi-1076195883.html

Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek, Özgür Özel'e davet gitmedi

Kılıçdaroğlu vekillerle görüşecek, Özgür Özel'e davet gitmedi

CHP’de 4-5 Kasım’da gerçekleşecek kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 130 Milletvekili ile gruplar halinde görüşecek. CHP’nin Ekim sonunda... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T14:08+0300

2023-10-10T14:08+0300

2023-10-10T14:08+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp pm

chp parti meclisi

chp genel merkezi

chp kurultayı

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

değişim

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CHP’de başlayan kurultay sürecinde il kongreleri devam ederken, büyük kurultay için de hazırlıklar başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesinde CHP’nin 130 milletvekili ile gruplar halinde görüşmesi için planlama yapıldı.Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim yenilgisi sonrası başlatılan kurultay sürecinde il kongreleri devam ediyor. Ekim ayının ortasında il kongrelerin tamamlanması ve büyük kurultay için hazırlıkların başlaması öngörülüyor.Bu kapsamda CHP’nin her yıl düzenlediği milletvekili istişare kampı bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Daha önce kampın Ekim ayının sonunda yapılacağı duyurulmuştu. Kamp yerine kurultay öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmesi için hazırlık yapıldı.CHP’li 130 milletvekili 5 grup şeklinde milletvekilleri ile bir araya gelecek. Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarda milletvekilleri kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP Genel Başkanı’na bilgi vermesi öngörülüyor.‘Özel, davet edilmedi’CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Özgür Özel’e ise bu görüşmelere katılması için davet gitmediği öğrenildi. Özer’in ekibi tarafından bu nedenle CHP Genel Merkezi’ndeki milletvekili buluşmalarına katılmayacağı ifade edildi. Özel ile birlikte hareket eden vekillerin toplantılara katılıp katılmayacağı ise şu andan bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231010/chpnin-57-kurultayinin-yeri-belli-oldu-1076189713.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp pm, chp parti meclisi, chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, değişim