CHP'nin 57. kurultayının yeri belli oldu

Türkiye
UEFA kararını açıkladı: EURO 2032 resmen Türkiye ve İtalya'da
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:02
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231010/chpnin-57-kurultayinin-yeri-belli-oldu-1076189713.html
CHP'nin 57. kurultayının yeri belli oldu
CHP'nin 57. kurultayının yeri belli oldu
CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T11:45+0300
2023-10-10T11:45+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
olağanüstü kurultay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073710781_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a9a3ce6bae9198e32e211898087dfa5e.jpg
CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.CHP'de şu ana kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, 67 il başkanı seçildi. Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nde ise "değişimciler"in adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik, eski başkanlardan Cemal Canpolat'a karşı seçimleri kazandı.İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için en önemli il konumunda bulunuyor.Kurultay yeri belli olduCHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.Kasım sonunda tüzük kurultayıÖte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.Öte yandan ilki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları" devam ediyor.Bu hafta sonu da Marmara Bölge toplantısında, parti örgütünün belediye başkanlarıyla bir araya gelinerek, yerel seçim stratejileri ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231009/chp-istanbul-il-baskani-belli-oldu-ozgur-celik-kimdir-1076152578.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073710781_77:0:725:486_1920x0_80_0_0_61ea28ef1da51441f3937fe566d4d262.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, olağanüstü kurultay
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, olağanüstü kurultay

CHP'nin 57. kurultayının yeri belli oldu

11:45 10.10.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
CHP'nin ağustos ayında başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.
Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.
CHP'de şu ana kadar Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, 67 il başkanı seçildi. Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nde ise "değişimciler"in adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik, eski başkanlardan Cemal Canpolat'a karşı seçimleri kazandı.
İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için en önemli il konumunda bulunuyor.

Kurultay yeri belli oldu

CHP Parti Meclisi'nce (PM) alınan karar gereği 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı. Müdürlük, 1370'i delege olmak üzere, 1500 kişi için kalacak yer kiralamasına da başladı. Kurultayın sloganı içinse çalışma sürüyor.
Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.
CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Kasım sonunda tüzük kurultayı

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.
Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.
Öte yandan ilki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları" devam ediyor.
Bu hafta sonu da Marmara Bölge toplantısında, parti örgütünün belediye başkanlarıyla bir araya gelinerek, yerel seçim stratejileri ele alınacak.
Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu: Özgür Çelik kimdir?
Dün, 05:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала