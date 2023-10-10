İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Algoritmaları biraz sorgulamak ve bilinçli olmak gerekiyor’
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Prof. Ünal: İsrail’e bu kadar ağır zayiat verdirdiğinizde hiçbir hükümet bu işi sineye çekemez
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin geriliminde 4. gün
07:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gazze’nin yüz ölçümü Beykoz ya da Mamak kadar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlıkta şiddet devam ediyor
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:03
57 dk
ANKARA FARKI
3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Rusya, tüm ulusların çıkarlarının dikkate alındığı adil bir dünya için çabalıyor
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Macron yalancı ve ikiyüzlü
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi: Rusların yüzde 79'u Putin'i destekliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasi analist: Rusya ve Batı, Putin'in altı ilkesini farklı anlayacak
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in sözlerinin ardından Fransa'da Ukrayna bayrağı indirildi
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Demir Kubbe, çift kademeli füzelere karşı etkisiz
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya’nın yeni füzesi ‘ciddi tehdit’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Tel-Aviv’deki marketlerin rafları boşalıyor
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Hamas'ın saldırısı, İsrail'in 'yenilmez kale' imajına darbe vurdu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
FSB: Rusya'ya getirilen çok miktarda sentetik uyuşturucu yakalandı
19:56
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçi İstanbul'da planlanan Ukrayna toplantısı hakkında konuştu
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı: ‘Amacımız Gazze’deki tüm Hamas hedeflerini yok etmek’
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
20:35
1 dk
SESLİ HABER
'İsrail istihbaratının ölümcül hatası, yapay zekanın rolünü abartmasıydı'
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
20:53
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231010/istanbul-valisi-gul-kentteki-kyk-yurtlarina-iliskin-durumu-acikladi-1076214118.html
İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı
İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını belirterek, "İstanbul'da bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T20:45+0300
2023-10-10T20:45+0300
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
davut gül
yurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076213963_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_df40f0e211d89ed4c23ce68d4370f45a.jpg
Vali Gül, Zeytinburnu Merkez Efendi Kız Öğrenci Yurdu'na eşi Gülden Gül ile ziyarette bulundu. Vali Gül, akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti.Burada açıklama yapan Vali Gül, sohbet ettiği öğrencilerin moral motivasyonlarının yerinde olduğunu söyledi.'Yerleşme yüzde 100 oldu'Öğrencilerin yurttaki hizmetten memnun olduklarını aktaran Vali Gül, "İstanbulumuzda bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden 35 bin 300 öğrencimizin tamamı yurtlara yerleştirildi. Dolayısıyla da İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumunu tercih edip de dışarıda kalan hiçbir öğrencimiz yok. Yerleşme yüzde 100 oldu" dedi.- 5 bine yakın kontenjan boş kaldıBaşta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Gül, tercih eden herkesin yerleşmesine rağmen 5 bine yakın kontenjanın şu an itibarıyla boş olduğunu kaydetti.Vali Gül, bu boş kontenjanın da yurtlardan birbirlerine nakil ve benzeri operasyonlarda kullanılacağını belirtti.Verilen bu rakamların hem kız hem de erkek olmak üzere tüm öğrencileri kapsadığının altını çizen Vali Gül, bu yıl 7 ilave yurdun hizmete girmesinin de etkisiyle açıkta hiçbir öğrencinin kalmadığını dile getirdi.Kredi Yurtlar Kurumunun imkanlarının piyasaya göre çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Gül, öğrencilerden alınan en yüksek ücretin 570 lira olduğunu aktardı.- "Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri"Vali Gül, "Öğrencilerimize verilen sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için yemek yardımı 40 ve 80 lira olmak üzere 120 lira. Yani bu şu anlama geliyor, en yüksek para aldığımız öğrenciden 570 lira alınıyor. Aylık da 3 bin 600 lira öğrencimize yemek yardımı olarak destek veriliyor. Her bir öğrencimize ilave aldığı bursun dışında 3 bin liranın üzerinde bir destek verilmiş oluyor. Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076213963_31:0:994:722_1920x0_80_0_0_90bef6a12483292286a7c4245181f9c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), davut gül, yurt
kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), davut gül, yurt

İstanbul Valisi Gül, kentteki KYK yurtlarına ilişkin durumu açıkladı

20:45 10.10.2023
© Twitter İstanbul Valisi Davut Gül
 İstanbul Valisi Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© Twitter
Abone olTelegram
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını belirterek, "İstanbul'da bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden 35 bin 300 öğrencimizin tamamı yurtlara yerleştirildi." bilgisini verdi.
Vali Gül, Zeytinburnu Merkez Efendi Kız Öğrenci Yurdu'na eşi Gülden Gül ile ziyarette bulundu. Vali Gül, akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Burada açıklama yapan Vali Gül, sohbet ettiği öğrencilerin moral motivasyonlarının yerinde olduğunu söyledi.

'Yerleşme yüzde 100 oldu'

Öğrencilerin yurttaki hizmetten memnun olduklarını aktaran Vali Gül, "İstanbulumuzda bu sene Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmayı tercih eden 35 bin 300 öğrencimizin tamamı yurtlara yerleştirildi. Dolayısıyla da İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumunu tercih edip de dışarıda kalan hiçbir öğrencimiz yok. Yerleşme yüzde 100 oldu" dedi.
- 5 bine yakın kontenjan boş kaldı
Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Gül, tercih eden herkesin yerleşmesine rağmen 5 bine yakın kontenjanın şu an itibarıyla boş olduğunu kaydetti.
Vali Gül, bu boş kontenjanın da yurtlardan birbirlerine nakil ve benzeri operasyonlarda kullanılacağını belirtti.
Verilen bu rakamların hem kız hem de erkek olmak üzere tüm öğrencileri kapsadığının altını çizen Vali Gül, bu yıl 7 ilave yurdun hizmete girmesinin de etkisiyle açıkta hiçbir öğrencinin kalmadığını dile getirdi.
Kredi Yurtlar Kurumunun imkanlarının piyasaya göre çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Gül, öğrencilerden alınan en yüksek ücretin 570 lira olduğunu aktardı.
- "Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri"
Vali Gül, "Öğrencilerimize verilen sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için yemek yardımı 40 ve 80 lira olmak üzere 120 lira. Yani bu şu anlama geliyor, en yüksek para aldığımız öğrenciden 570 lira alınıyor. Aylık da 3 bin 600 lira öğrencimize yemek yardımı olarak destek veriliyor. Her bir öğrencimize ilave aldığı bursun dışında 3 bin liranın üzerinde bir destek verilmiş oluyor. Bu, sosyal devlet olmanın en güzel göstergelerinden biri." diye konuştu.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı
29 Ağustos, 10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала