https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html

KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı

KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, ne... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T10:23+0300

2023-08-29T10:23+0300

2023-08-29T10:39+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

başvuru

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Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KYK yurtlarına başvuruların başladığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni dönem yurt başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" dedi. Bakan Bak, başvuruların 2 Eylül 23.59 tarihinde sona ereceğini duyurdu.Başvurular nasıl yapılır?Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurt-basvurusu-ne-zaman-1075009970.html

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