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KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı
KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, ne... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:23+0300
2023-08-29T10:39+0300
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
başvuru
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Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KYK yurtlarına başvuruların başladığı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni dönem yurt başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" dedi. Bakan Bak, başvuruların 2 Eylül 23.59 tarihinde sona ereceğini duyurdu.Başvurular nasıl yapılır?Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurt-basvurusu-ne-zaman-1075009970.html
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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), başvuru
kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), başvuru

KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı

10:23 29.08.2023 (güncellendi: 10:39 29.08.2023)
© AAKYK
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KYK yurtlarına başvuruların başladığı duyuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni dönem yurt başvuru sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" dedi. Bakan Bak, başvuruların 2 Eylül 23.59 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Başvurular nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
KYK yurt başvurusu ne zaman?
09:23
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