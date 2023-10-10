https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-disisleri-bakanindan-borrelle-red-1076210023.html

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red

İsrail medyasında yer alan bir haberde İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Brüksel'de Avrupa Birliği dışişleri bakanları ile yapılması planlanan toplantı davetini... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T19:47+0300

2023-10-10T19:47+0300

2023-10-10T19:47+0300

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından kendisine teklif edilen ve Brüksel'de yapılması planlanan toplantı davetini reddetti. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Filistinlilerle tırmanan çatışma nedeniyle İsrail'in "teorik tartışmalara" ayıracak zamanı olmadığını belirtti.İsrail medyasının aktardığına göre Cohen'in ofisinden bir kaynağın, bu buluşmanın reddedilmesine ilişkin, "Biz ölülerimizi gömerken ve kriminal terörizmle mücadele ederken, dünya İsrail'i açıkça desteklerken, dengeleme ve teorik tartışmalara ayıracak vakit yok. Yalnızca Filistin terörizmine karşı kararlı ve tavizsiz bir savaşa ihtiyaç var" dediği kaydedildi.

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, eli cohen, josep borrell, avrupa birliği