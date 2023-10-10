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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red
İsrail medyasında yer alan bir haberde İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Brüksel'de Avrupa Birliği dışişleri bakanları ile yapılması planlanan toplantı davetini... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından kendisine teklif edilen ve Brüksel'de yapılması planlanan toplantı davetini reddetti. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Filistinlilerle tırmanan çatışma nedeniyle İsrail'in "teorik tartışmalara" ayıracak zamanı olmadığını belirtti.İsrail medyasının aktardığına göre Cohen'in ofisinden bir kaynağın, bu buluşmanın reddedilmesine ilişkin, "Biz ölülerimizi gömerken ve kriminal terörizmle mücadele ederken, dünya İsrail'i açıkça desteklerken, dengeleme ve teorik tartışmalara ayıracak vakit yok. Yalnızca Filistin terörizmine karşı kararlı ve tavizsiz bir savaşa ihtiyaç var" dediği kaydedildi.
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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Borrell'e red

19:47 10.10.2023
© MAZEN MAHDIEli Cohen
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© MAZEN MAHDI
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İsrail medyasında yer alan bir haberde İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Brüksel'de Avrupa Birliği dışişleri bakanları ile yapılması planlanan toplantı davetini reddettiği belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından kendisine teklif edilen ve Brüksel'de yapılması planlanan toplantı davetini reddetti.
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Filistinlilerle tırmanan çatışma nedeniyle İsrail'in "teorik tartışmalara" ayıracak zamanı olmadığını belirtti.
İsrail medyasının aktardığına göre Cohen'in ofisinden bir kaynağın, bu buluşmanın reddedilmesine ilişkin, "Biz ölülerimizi gömerken ve kriminal terörizmle mücadele ederken, dünya İsrail'i açıkça desteklerken, dengeleme ve teorik tartışmalara ayıracak vakit yok. Yalnızca Filistin terörizmine karşı kararlı ve tavizsiz bir savaşa ihtiyaç var" dediği kaydedildi.
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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