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https://sputniknews.com.tr/20231010/icisleri-bakani-yerlikaya-4-hazirandan-bu-yana-38-cete-cokertildi-1076187754.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 Haziran’dan bu yana 38 çete çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 Haziran’dan bu yana 38 çete çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 ayda düzenlenen operasyonlar neticesinde 16 ildeki 38 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
çete
organize suç çetesi
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
terörle mücadele
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Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin suç çeteleriyle mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya 4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.4 aylık dönemde 378 operasyon düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 16 ilde 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya "Kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, ‘Kafes’ operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Son 4 ayda suç çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'sinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya "Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/bakan-yerlikaya-duyurdu-181-gocmen-kacakciligi-organizatoru-suphelisi-yakalandi-1076183057.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, çete, organize suç çetesi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, terörle mücadele
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, çete, organize suç çetesi, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, terörle mücadele

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 4 Haziran’dan bu yana 38 çete çökertildi

11:56 10.10.2023
© AA / Cem Gencoİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Cem Genco
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 ayda düzenlenen operasyonlar neticesinde 16 ildeki 38 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin suç çeteleriyle mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya 4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.
4 aylık dönemde 378 operasyon düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 16 ilde 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesinin çökertildiğini belirtti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya "Kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında, organize suç örgütlerinden, şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, ‘Kafes’ operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son 4 ayda suç çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 874 şüpheliden 702'sinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya "Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. O nedenle; nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" dedi.
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı
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