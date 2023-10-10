https://sputniknews.com.tr/20231010/hizsizlarin-sindirella-masali-9-milyon-liralik-gasp-yapan-3-kisiyi-ayakkabi-yakalatti-1076180795.html
Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı
Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı
Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T01:16+0300
2023-10-10T01:16+0300
2023-10-10T01:16+0300
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
gözaltı
ayakkabı
hırsız
vurgun
gasp
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Dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı.O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı.Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı.Ayakkabılar yakalattıOlayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/otomotiv-ve-gayrimenkulde-yasanan-fiyat-artislarina-yeni-duzenleme-agir-yaptirimlar-geliyor-1076179036.html
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tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, ayakkabı, hırsız, vurgun, gasp
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, ayakkabı, hırsız, vurgun, gasp
Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı
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Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasp etti.
Dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı.
O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı.
Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
Ayakkabılar yakalattı
Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.