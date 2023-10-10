https://sputniknews.com.tr/20231010/hizsizlarin-sindirella-masali-9-milyon-liralik-gasp-yapan-3-kisiyi-ayakkabi-yakalatti-1076180795.html

Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı

Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı

Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T01:16+0300

2023-10-10T01:16+0300

2023-10-10T01:16+0300

türkiye

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

gözaltı

ayakkabı

hırsız

vurgun

gasp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

Dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı.O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı.Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı.Ayakkabılar yakalattıOlayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231009/otomotiv-ve-gayrimenkulde-yasanan-fiyat-artislarina-yeni-duzenleme-agir-yaptirimlar-geliyor-1076179036.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, ayakkabı, hırsız, vurgun, gasp