Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin gerilimi sürüyor
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emeklilerin gözü kabine toplantısında
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231010/hizsizlarin-sindirella-masali-9-milyon-liralik-gasp-yapan-3-kisiyi-ayakkabi-yakalatti-1076180795.html
Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı
Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı
Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T01:16+0300
2023-10-10T01:16+0300
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
gözaltı
ayakkabı
hırsız
vurgun
gasp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı.O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı.Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı.Ayakkabılar yakalattıOlayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/otomotiv-ve-gayrimenkulde-yasanan-fiyat-artislarina-yeni-duzenleme-agir-yaptirimlar-geliyor-1076179036.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, ayakkabı, hırsız, vurgun, gasp
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, gözaltı, ayakkabı, hırsız, vurgun, gasp

Hızsızların 'Sindirella masalı': 9 milyon liralık gasp yapan 3 kişiyi 'ayakkabı' yakalattı

01:16 10.10.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone olTelegram
Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasp etti.
Dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı.
O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E.(27), Cihan U.(27) ,Ferhat E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı. Araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı.
Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biride boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Ayakkabılar yakalattı

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonla İbrahim E., Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2023
TÜRKİYE
Otomotiv ve gayrimenkulde yaşanan fiyat artışlarına yeni düzenleme: Ağır yaptırımlar geliyor
Dün, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала