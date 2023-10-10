https://sputniknews.com.tr/20231010/hatayda-depremde-99-kisinin-oldugu-binayla-ilgili-2-supheli-tutuklandi-1076210657.html

Hatay'da depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'da depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T19:23+0300

2023-10-10T19:23+0300

2023-10-10T19:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

kahramanmaraş

elbistan

cumhuriyet başsavcılığı

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan, 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı ile ilgili yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. gözaltına alındı.İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/96-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-herkes-terk-ediyor-dusuncesiyle-kibrisa-gittim-1076172653.html

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hatay, deprem, kahramanmaraş, elbistan, cumhuriyet başsavcılığı