https://sputniknews.com.tr/20231010/hatayda-depremde-99-kisinin-oldugu-binayla-ilgili-2-supheli-tutuklandi-1076210657.html
Hatay'da depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'da depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T19:23+0300
2023-10-10T19:23+0300
2023-10-10T19:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
kahramanmaraş
elbistan
cumhuriyet başsavcılığı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan, 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı ile ilgili yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. gözaltına alındı.İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/96-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-herkes-terk-ediyor-dusuncesiyle-kibrisa-gittim-1076172653.html
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hatay, deprem, kahramanmaraş, elbistan, cumhuriyet başsavcılığı
hatay, deprem, kahramanmaraş, elbistan, cumhuriyet başsavcılığı
Hatay'da depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ve kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan, 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı ile ilgili yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. gözaltına alındı.
İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.