https://sputniknews.com.tr/20231009/96-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-herkes-terk-ediyor-dusuncesiyle-kibrisa-gittim-1076172653.html

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: 'Herkes terk ediyor düşüncesiyle Kıbrıs'a gittim'

96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: 'Herkes terk ediyor düşüncesiyle Kıbrıs'a gittim'

Adana'da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T18:26+0300

2023-10-09T18:26+0300

2023-10-09T18:26+0300

türkiye

deprem

müteahhit

mahkeme

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkemede hazır bulundu.Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması SEGBİS kaydına alınan sanık Alpargün, olay nedeniyle acı duyduğunu belirterek şunları söyledi:Herhangi bir ülkeye kaçmak gibi bir amacının olmadığını öne süren Alpargün, "Herkes deprem bölgesini terk ediyor düşüncesi ile Kıbrıs'a gittim. Kaçmak istesem başka ülkeye giderdim. Ben inşaat mühendisiyim. Benden 4 daire alan insanlar da var. Ben 72 yaşındayım. Ciddi sağlık problemlerim mevcuttur. Ben de daha önce bilirkişilik yaptım mahkemelerde. Bilirkişiler binadan karot alma yöntemini kullanır. Yönetmelik gereği bu binadan alınan karot geçersizdir. Çünkü 20 cm alınması gereken karot 10 cm alınmıştır. Ben gece bile kalkıp bekçiye güvenmeyip binanın temelini sulatmışımdır. Tek başıma olduğum için binanın hem müteahhit hem de teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisiydim. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.Davaya katılan müştekilerse binada kolon kesilmesine ilişkin bir duruma tanıklık etmediklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.Cumhuriyet savcısı sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Alpargün Apartmanı hakkında 1998 yılındaki Adana-Ceyhan depremi sonrası hasar durumuna ilişkin kamu kurumu ve belediye ekiplerince işlem yapılıp yapılmadığının tespitine, binadan alınan karot örneklerinin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderilip tekrar rapor alınmasına, 'olası kast' suçundan sanığa ek süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşma sonrası açıklamaDuruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Baran Taygun Metin, adalet beklediklerini belirterek, "Şu ana kadar soruşturma olası kastla yürütülmüş olsa da savcı hiçbir açıklama yapmadan hiçbir neden öne sürmeden iddianameyi bilinçli taksire çevirmiş durumdaydı. Meslektaşlarımızla birlikte savunma yaptık. Sanığın 'olası kast' suçundan ek savunması talep edildi. Kaçma şüphesi ve tanıkları etkileme şüphesinden kaynaklı olarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Biz burada asil değiliz bu mücadeleyi yürüten, yakınlarını kaybeden insanlar, burada yürüdüğü sürece biz de onların yanında yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Müşteki ailelerden Gizem Çetin ise Hasan Alpargün'ün cezalandırılmasını istediklerini anlatarak, "Hasan Alpargün'ün acınası savunmasını hepimiz içeride dinledik. Çeşitli iftiralar atarak apartmanda oturan insanlara annelerimize babalarımıza kardeşlerimize iftiralar atarak kolon tadilat gibi unsurlarla saçmalama boyutunda komik cevaplarla hastayım ve sağlığım bozuk diyerek kendini savunmaya çalışmıştır. Tüm ajitasyonlarına rağmen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Çektiğimiz acının tarifi yoktur. Biz sanığın büyük ceza alacağını umuyoruz." diye konuştuDeprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmiştiAdana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat'ta KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

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deprem, müteahhit, mahkeme