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Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede
Hamas, saat 17.00 itibarıyla sivillerin Aşkelon'dan çıkmasını istemişti. Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı. Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'da düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.
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aşkelon, hamas, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede

17:03 10.10.2023 (güncellendi: 17:31 10.10.2023)
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken
İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde Demir Kubbe füze savunma sistemi, Gazze'den atılan roketlerin bir kısmını havada imha ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Hamas, saat 17.00 itibarıyla sivillerin Aşkelon'dan çıkmasını istemişti. Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı. Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı alarmı İsrail tarafında çalmaya başladı.
Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'da düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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