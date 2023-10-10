https://sputniknews.com.tr/20231010/hamasin-askelon-icin-verdigi-sure-doldu-art-arda-fuzeler-atildi-demir-kubbe-devrede-1076206542.html
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede
Hamas, saat 17.00 itibarıyla sivillerin Aşkelon'dan çıkmasını istemişti. Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı. Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T17:03+0300
2023-10-10T17:03+0300
2023-10-10T17:31+0300
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Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'da düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-filistin-gerilimi-4-gununde--gazzeye-tam-abluka-elektrik-ve-su-verilmiyor-1076181227.html
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aşkelon, hamas, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
aşkelon, hamas, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Hamas'ın Aşkelon için verdiği süre doldu: Art arda füzeler atıldı, Demir Kubbe devrede
17:03 10.10.2023 (güncellendi: 17:31 10.10.2023) Abone ol
Hamas, saat 17.00 itibarıyla sivillerin Aşkelon'dan çıkmasını istemişti. Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atıldı. Demir Kubbe devreye girerken, hava saldırısı alarmı İsrail tarafında çalmaya başladı.
Aşkelon bölgesine Hamas'ın saat 17.00'da düzenlemeye başladığı saldırı sonucunda sivillerin şehirden hızla ayrılmaya çalıştığı görüldü.