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https://sputniknews.com.tr/20231010/hamas-israil-soykirima-hazirlaniyor-1076189218.html
Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi.Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi:Hamas: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik çağrısı bir soykırım hazırlığıdırHamas Sözcüsü Badran, İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade etti.Sözcü, açıklamlarında şu ifadeye yer verdi:
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Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor

11:47 10.10.2023 (güncellendi: 11:48 10.10.2023)
© AA / Ali Jadallahİsrail Gazze saldırı
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA / Ali Jadallah
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Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.
Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi.
Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu, tüm halkımızın net tutumudur. Burası bizim toprağımız, bu toprağı elimizde tutacağız ve terk etmeyeceğiz."

Hamas: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik çağrısı bir soykırım hazırlığıdır

Hamas Sözcüsü Badran, İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade etti.
Sözcü, açıklamlarında şu ifadeye yer verdi:
Bunlar Filistin halkının şehri terk etmesine yönelik açık çağrılardır ve soykırım hazırlıklarıdır. Bu nedenle dünya, bu temelde İsrail ile mücadele etmelidir.
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
DÜNYA
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
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