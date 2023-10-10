https://sputniknews.com.tr/20231010/hamas-israil-soykirima-hazirlaniyor-1076189218.html
Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T11:47+0300
2023-10-10T11:47+0300
2023-10-10T11:48+0300
dünya
israil
tel aviv
kudüs
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hamas
soykırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076160690_0:105:1947:1200_1920x0_80_0_0_cb04b2744d06f9282753d5fb3cc214cf.jpg
Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi.Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi:Hamas: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik çağrısı bir soykırım hazırlığıdırHamas Sözcüsü Badran, İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade etti.Sözcü, açıklamlarında şu ifadeye yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html
israil
tel aviv
kudüs
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076160690_105:0:1844:1304_1920x0_80_0_0_b7e379cb8b47fca5349dfe3e698b4177.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, tel aviv, kudüs, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, soykırım
israil, tel aviv, kudüs, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, soykırım
Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
11:47 10.10.2023 (güncellendi: 11:48 10.10.2023) Abone ol
Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.
Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi.
Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bu, tüm halkımızın net tutumudur. Burası bizim toprağımız, bu toprağı elimizde tutacağız ve terk etmeyeceğiz."
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik çağrısı bir soykırım hazırlığıdır
Hamas Sözcüsü Badran, İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade etti.
Sözcü, açıklamlarında şu ifadeye yer verdi:
Bunlar Filistin halkının şehri terk etmesine yönelik açık çağrılardır ve soykırım hazırlıklarıdır. Bu nedenle dünya, bu temelde İsrail ile mücadele etmelidir.