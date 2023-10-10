https://sputniknews.com.tr/20231010/hamas-israil-soykirima-hazirlaniyor-1076189218.html

Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor

Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor

Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T11:47+0300

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Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran Sputnik'e yaptığı açıklamada, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'ni terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi.Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi:Hamas: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik çağrısı bir soykırım hazırlığıdırHamas Sözcüsü Badran, İsrail'in Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade etti.Sözcü, açıklamlarında şu ifadeye yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html

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israil, tel aviv, kudüs, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, soykırım