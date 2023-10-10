https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T09:55+0300
2023-10-10T09:55+0300
2023-10-10T09:55+0300
dünya
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market
israil
israil ordusu
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İsrail ordusunun uyarısı sonrası halk, temel ihtiyaç malzemelerini stoklamak için marketlere koştu. Temel ihtiyaç malzemeleri arasında, su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmanlar yer alıyor.Ordunun halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.
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İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
2023-10-10T09:55+0300
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video, market, israil, israil ordusu, видео
video, market, israil, israil ordusu, видео
İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası binlerce kişi stok yapmak için marketlere gitti.
İsrail ordusunun uyarısı sonrası halk, temel ihtiyaç malzemelerini stoklamak için marketlere koştu.
Temel ihtiyaç malzemeleri arasında, su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmanlar yer alıyor.
Ordunun halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.