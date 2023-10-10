https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html

İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti

İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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israil ordusu

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İsrail ordusunun uyarısı sonrası halk, temel ihtiyaç malzemelerini stoklamak için marketlere koştu. Temel ihtiyaç malzemeleri arasında, su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmanlar yer alıyor.Ordunun halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.

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İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti İsrail ordusunun çağrısı sonrası halk marketlere akın etti 2023-10-10T09:55+0300 true PT0M15S

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