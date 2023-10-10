https://sputniknews.com.tr/20231010/filistinli-uzman-artik-her-senaryo-gerceklestirilebilir-1076197618.html

Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir

Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir

Filistinli siyaset bilimci Abdel Qader Yaseen, İsrail'deki olayların halihazırda bu ülkedeki siyasi durumu değiştirdiğine dikkat çekerken, “Artık her senaryo... 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T15:27+0300

2023-10-10T15:27+0300

2023-10-10T15:27+0300

dünya

israil-filistin

gazze

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knesset

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Sputnik'e açıklamalarda bulunan Yaseen, Hamas’ın İsrail'e son 75 yılın en büyük darbesini vurduğunun altını çizerek, “Şimdi ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecekteki siyasi kariyerine ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı. İsrail Likud partisi 1973'te iktidara geldi ve o zamandan bu yana neredeyse sürekli iktidarda kaldı. Artık Netanyahu ve Likud'un işi bitti, yeni hükümetin kapısı açık” ifadelerini kullandı.Filistinli uzman, İsraillilerin mevcut çatışmada giderek daha saldırgan bir çizgi izleyeceğine inanırken, İsrail ordusunun muhtemelen yakında hava kuvvetlerini de kullanacağını söyledi.Abdel Qader Yaseen, “Filistinlilerin hava savunmasının olmadığını biliyorlar. Amerikan desteği buna katkı sağlayacaktır. Artık her senaryo gerçekleştirilebilir.Örneğin İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırabilir, hatta bir kısmını işgal edebilir” diye konuştu.Buna karşılık Arap Milliyetçi Partisi Başkanı ve eski İsrailli Knesset üyesi Muhammad Hasan Kanaan Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde, uluslararası kuruluşların, Batılı ülkelerin ve İslam devletlerinin müdahale ederek müzakereleri kolaylaştırması gerektiğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231010/hamas-israil-soykirima-hazirlaniyor-1076189218.html

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