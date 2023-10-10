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https://sputniknews.com.tr/20231010/filistinli-uzman-artik-her-senaryo-gerceklestirilebilir-1076197618.html
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
Filistinli siyaset bilimci Abdel Qader Yaseen, İsrail'deki olayların halihazırda bu ülkedeki siyasi durumu değiştirdiğine dikkat çekerken, “Artık her senaryo... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T15:27+0300
2023-10-10T15:27+0300
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israil-filistin
gazze
benyamin netanyahu
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Sputnik'e açıklamalarda bulunan Yaseen, Hamas’ın İsrail'e son 75 yılın en büyük darbesini vurduğunun altını çizerek, “Şimdi ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecekteki siyasi kariyerine ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı. İsrail Likud partisi 1973'te iktidara geldi ve o zamandan bu yana neredeyse sürekli iktidarda kaldı. Artık Netanyahu ve Likud'un işi bitti, yeni hükümetin kapısı açık” ifadelerini kullandı.Filistinli uzman, İsraillilerin mevcut çatışmada giderek daha saldırgan bir çizgi izleyeceğine inanırken, İsrail ordusunun muhtemelen yakında hava kuvvetlerini de kullanacağını söyledi.Abdel Qader Yaseen, “Filistinlilerin hava savunmasının olmadığını biliyorlar. Amerikan desteği buna katkı sağlayacaktır. Artık her senaryo gerçekleştirilebilir.Örneğin İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırabilir, hatta bir kısmını işgal edebilir” diye konuştu.Buna karşılık Arap Milliyetçi Partisi Başkanı ve eski İsrailli Knesset üyesi Muhammad Hasan Kanaan Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde, uluslararası kuruluşların, Batılı ülkelerin ve İslam devletlerinin müdahale ederek müzakereleri kolaylaştırması gerektiğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231010/hamas-israil-soykirima-hazirlaniyor-1076189218.html
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israil-filistin, gazze, benyamin netanyahu, hamas, knesset

Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir

15:27 10.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIKudüs'teki Mescid'i Aksa'da kılınan bayram namazına geniş katılım gerçekleşti.
Kudüs'teki Mescid'i Aksa'da kılınan bayram namazına geniş katılım gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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Filistinli siyaset bilimci Abdel Qader Yaseen, İsrail'deki olayların halihazırda bu ülkedeki siyasi durumu değiştirdiğine dikkat çekerken, “Artık her senaryo gerçekleşebilir” dedi.
Sputnik'e açıklamalarda bulunan Yaseen, Hamas’ın İsrail'e son 75 yılın en büyük darbesini vurduğunun altını çizerek, “Şimdi ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecekteki siyasi kariyerine ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı. İsrail Likud partisi 1973'te iktidara geldi ve o zamandan bu yana neredeyse sürekli iktidarda kaldı. Artık Netanyahu ve Likud'un işi bitti, yeni hükümetin kapısı açık” ifadelerini kullandı.
Filistinli uzman, İsraillilerin mevcut çatışmada giderek daha saldırgan bir çizgi izleyeceğine inanırken, İsrail ordusunun muhtemelen yakında hava kuvvetlerini de kullanacağını söyledi.
Abdel Qader Yaseen, “Filistinlilerin hava savunmasının olmadığını biliyorlar. Amerikan desteği buna katkı sağlayacaktır. Artık her senaryo gerçekleştirilebilir.Örneğin İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırabilir, hatta bir kısmını işgal edebilir” diye konuştu.
Buna karşılık Arap Milliyetçi Partisi Başkanı ve eski İsrailli Knesset üyesi Muhammad Hasan Kanaan Sputnik’e yaptığı değerlendirmesinde, uluslararası kuruluşların, Batılı ülkelerin ve İslam devletlerinin müdahale ederek müzakereleri kolaylaştırması gerektiğine inanırken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“İsrail, Gazze Şeridi'ni, Hamas hareketini ve onun askeri birimlerini sona erdirmeyi amaçlayan zayıflatıcı bir savaş yürütüyor. Netanyahu, muhalefet liderleri Yair Lapid ve Benny Gantz'ı Gazze'deki askeri operasyonu sona erdirmek için bir acil durum hükümeti kurmaya davet etti. Batılı ülkeler ve İslam devletleri duruma müdahale ederek müzakereleri kolaylaştırmalı. Filistin halkı bağımsızlık, özgürlük arzularken İsrail devletinin yanında kendi devletinin kurulmasını istiyor. Her iki tarafta da akan kanın durdurulması gerekiyor."
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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Hamas: İsrail soykırıma hazırlanıyor
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