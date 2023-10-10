https://sputniknews.com.tr/20231010/ekim-ayi-aile-destek-odemelerinde-son-durum-odemeler-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1076186877.html
Ekim ayı Aile Destek Ödemelerinde son durum: Ne zaman hesaplara yatacak?
Ekim ayı Aile Destek Ödemelerinde son durum: Ne zaman hesaplara yatacak?
Ekim ayında da Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasıyla ödemeler... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T10:35+0300
2023-10-10T10:35+0300
2023-10-10T10:56+0300
ekonomi
aile
türkiye aile destek programı
aile ve destek paketi
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Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ödeme tarihi duyuruldu. Peki, Ekim ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52.2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.4.1 milyar lira ödemeTürkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4.1 milyar lira ödeme yapacağız" bilgisini verdi.'Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz'Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."
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aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak, aile destek ödemeleri ekim ayın kaçında yatıyor, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak
aile destek ödemeleri ekim ayı ne zaman yatacak, aile destek ödemeleri ekim ayın kaçında yatıyor, aile destek ödemeleri ne zaman yatacak
Ekim ayı Aile Destek Ödemelerinde son durum: Ne zaman hesaplara yatacak?
10:35 10.10.2023 (güncellendi: 10:56 10.10.2023) Abone ol
Ekim ayında da Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasıyla ödemeler için tarih belli oldu. Peki, ekim ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ödeme tarihi duyuruldu. Peki, Ekim ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere 52.2 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.
4.1 milyar lira ödeme
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4.1 milyar lira ödeme yapacağız" bilgisini verdi.
'Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz'
Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:
"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."