https://sputniknews.com.tr/20231010/danimarka-filistine-yardimi-askiya-aldi-1076196361.html

Danimarka Filistin'e yardımı askıya aldı

Danimarka Filistin'e yardımı askıya aldı

Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Hamas saldırıları ardından Filistin'e yaptıkları mali yardımları askıya aldıklarını açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T19:43+0300

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Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Danimarka makamlarının Hamas saldırılarının ardından Filistin'e mali yardımı askıya aldığını, ancak düzenli acil yardımın devam edeceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bununla birlikte açıklamada, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan düzenli acil yardımın etkilenmeyeceği kaydedildi.Aynı zamanda Danimarka makamları, İsrail'e yönelik saldırıları finanse etme riski olmadığından emin olmak için Danimarka parasının nereye gittiğini de tetkik edeceklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html

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danimarka, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mali yardım, aksa tufanı operasyonu