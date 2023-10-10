https://sputniknews.com.tr/20231010/danimarka-filistine-yardimi-askiya-aldi-1076196361.html
Danimarka Filistin'e yardımı askıya aldı
Danimarka Filistin'e yardımı askıya aldı
Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Hamas saldırıları ardından Filistin'e yaptıkları mali yardımları askıya aldıklarını açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T19:43+0300
2023-10-10T19:43+0300
2023-10-10T19:43+0300
dünya
danimarka
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
mali yardım
aksa tufanı operasyonu
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Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Danimarka makamlarının Hamas saldırılarının ardından Filistin'e mali yardımı askıya aldığını, ancak düzenli acil yardımın devam edeceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bununla birlikte açıklamada, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan düzenli acil yardımın etkilenmeyeceği kaydedildi.Aynı zamanda Danimarka makamları, İsrail'e yönelik saldırıları finanse etme riski olmadığından emin olmak için Danimarka parasının nereye gittiğini de tetkik edeceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/israil-ordusunun-cagrisi-sonrasi-halk-marketlere-akin-etti-1076184920.html
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danimarka, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mali yardım, aksa tufanı operasyonu
danimarka, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, mali yardım, aksa tufanı operasyonu
Danimarka Filistin'e yardımı askıya aldı
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Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Hamas saldırıları ardından Filistin'e yaptıkları mali yardımları askıya aldıklarını açıkladı.
Danimarka Kalkınma Bakanlığı, Danimarka makamlarının Hamas saldırılarının ardından Filistin'e mali yardımı askıya aldığını, ancak düzenli acil yardımın devam edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Hamas'ın İsrail'e yönelik bu denli ciddi saldırganlık ve terör eylemlerinin ardından, tahsis ettiğimiz yardımların doğru kişi ve projelere gittiğinden kesinlikle emin olabilmemiz için duraklamamız gerekmektedir.
Bununla birlikte açıklamada, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan düzenli acil yardımın etkilenmeyeceği kaydedildi.
Aynı zamanda Danimarka makamları, İsrail'e yönelik saldırıları finanse etme riski olmadığından emin olmak için Danimarka parasının nereye gittiğini de tetkik edeceklerini vurguladı.