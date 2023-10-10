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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için son karar
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için son karar
Şenol Güneş’in istifası ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Burak Yılmaz, İstanbulspor sınavından başarıyla ayrıldı, güvenoyu kazandı. Yılmaz, 21 Ekim... 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T08:56+0300
2023-10-10T08:56+0300
spor
maç
beşiktaş
şenol güneş
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından yönetim olağanüstü seçimli kongreye gittiğini açıklamış ve teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği duyurulmuştu.Miliiyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik direktörlük pozisyonuna Burak Yılmaz geçti. İstanbulspor'a karşı ilk maçında hata yapmayan genç teknik adam için son karar verildi. İşte ayrıntılar...Derbiye hazırlıkLider Fenerbahçe’nin 8 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’e verilen milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Burak Yılmaz milli aradan sonra 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray’la deplasmanda oynayacakları derbiye takımı en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Bir çiçekle bahar gelmez. Oyunun gelişmesi gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullanan genç teknik adam, 12 gün sonra çıkacakları dev maç öncesi hem fiziksel hem de taktik çalışmalara ağırlık verecek. Burak Yılmaz mental açıdan da oyuncularını dev maça hazırlayacak. Derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan Yılmaz hem genel hem de özel toplantılarla takımın motivasyonunu yükseltecek.Teknik heyetin milli ara nedeniyle 3 gün izin verdiği siyah-beyazlı takım perşembe günü çift antrenmanla derbi mesaisine başlayacak.Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş’ın başında yer alacak. Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz’ın görevini sürdürmesini istiyor. Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor. Yılmaz, takım kaptanları Aboubakar ve Cenk Tosun başta olmak üzere tüm oyuncular tarafından seviliyor. Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş’ın başında yer alacak. Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz’ın görevini sürdürmesini istiyor. Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor. Yılmaz, takım kaptanları Aboubakar ve Cenk Tosun başta olmak üzere tüm oyuncular tarafından seviliyor.Teklif gelirse kabul etmesi bekleniyorBurak Yılmaz, siyah- beyazlı taraftarların gönlünde de özel bir yere sahip. İstanbulspor maçından önce yönetim ve oyuncuları protesto eden taraftarlar karşılaşmadan sonra Yılmaz’ı özel olarak tribüne çağırarak alkışlamıştı. Burak Yılmaz, siyah- beyazlı taraftarların gönlünde de özel bir yere sahip. İstanbulspor maçından önce yönetim ve oyuncuları protesto eden taraftarlar karşılaşmadan sonra Yılmaz’ı özel olarak tribüne çağırarak alkışlamıştı. Bu arada Vincenzo Montella’nın yardımcısı olması için A Milli Takım’dan gelen teklifi geri çeviren Burak Yılmaz’ın kongreden sonra Beşiktaş’ta göreve getirilecek yeni teknik direktörün ekibinde de yer alabileceği aktarıldı. Yılmaz’ın yeni yönetimden bu yönde bir teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231008/senol-gunesin-istifasi-sonrasi-besiktasta-teknik-direktor-adaylari-belli-oldu-1076139652.html
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maç, beşiktaş, şenol güneş
maç, beşiktaş, şenol güneş

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için son karar

08:56 10.10.2023
© AA Burak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AA
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Şenol Güneş’in istifası ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Burak Yılmaz, İstanbulspor sınavından başarıyla ayrıldı, güvenoyu kazandı. Yılmaz, 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray’la deplasmanda oynayacakları derbiye takımı en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından yönetim olağanüstü seçimli kongreye gittiğini açıklamış ve teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği duyurulmuştu.
Miliiyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik direktörlük pozisyonuna Burak Yılmaz geçti. İstanbulspor'a karşı ilk maçında hata yapmayan genç teknik adam için son karar verildi. İşte ayrıntılar...

Derbiye hazırlık

Lider Fenerbahçe’nin 8 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’e verilen milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Burak Yılmaz milli aradan sonra 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray’la deplasmanda oynayacakları derbiye takımı en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyor.
İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Bir çiçekle bahar gelmez. Oyunun gelişmesi gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullanan genç teknik adam, 12 gün sonra çıkacakları dev maç öncesi hem fiziksel hem de taktik çalışmalara ağırlık verecek. Burak Yılmaz mental açıdan da oyuncularını dev maça hazırlayacak. Derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan Yılmaz hem genel hem de özel toplantılarla takımın motivasyonunu yükseltecek.
Teknik heyetin milli ara nedeniyle 3 gün izin verdiği siyah-beyazlı takım perşembe günü çift antrenmanla derbi mesaisine başlayacak.
Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş’ın başında yer alacak. Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz’ın görevini sürdürmesini istiyor. Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor. Yılmaz, takım kaptanları Aboubakar ve Cenk Tosun başta olmak üzere tüm oyuncular tarafından seviliyor. Burak Yılmaz çok yüksek olasılıkla kongreye kadar Beşiktaş’ın başında yer alacak. Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra futbolcular ve taraftarlar da en azından kongreye kadar 38 yaşındaki Yılmaz’ın görevini sürdürmesini istiyor. Kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz ile takım arasında çok yakın bir bağ bulunuyor. Yılmaz, takım kaptanları Aboubakar ve Cenk Tosun başta olmak üzere tüm oyuncular tarafından seviliyor.

Teklif gelirse kabul etmesi bekleniyor

Burak Yılmaz, siyah- beyazlı taraftarların gönlünde de özel bir yere sahip. İstanbulspor maçından önce yönetim ve oyuncuları protesto eden taraftarlar karşılaşmadan sonra Yılmaz’ı özel olarak tribüne çağırarak alkışlamıştı. Burak Yılmaz, siyah- beyazlı taraftarların gönlünde de özel bir yere sahip. İstanbulspor maçından önce yönetim ve oyuncuları protesto eden taraftarlar karşılaşmadan sonra Yılmaz’ı özel olarak tribüne çağırarak alkışlamıştı. Bu arada Vincenzo Montella’nın yardımcısı olması için A Milli Takım’dan gelen teklifi geri çeviren Burak Yılmaz’ın kongreden sonra Beşiktaş’ta göreve getirilecek yeni teknik direktörün ekibinde de yer alabileceği aktarıldı. Yılmaz’ın yeni yönetimden bu yönde bir teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor.
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2023
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Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu
8 Ekim, 13:34
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