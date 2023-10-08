https://sputniknews.com.tr/20231008/senol-gunesin-istifasi-sonrasi-besiktasta-teknik-direktor-adaylari-belli-oldu-1076139652.html

Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu

Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. İstifasını kabul eden siyah-beyazlı yönetimin düşündüğü teknik direktör adayları belli oldu. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T13:34+0300

2023-10-08T13:34+0300

2023-10-08T13:34+0300

spor

şenol güneş

beşiktaş

teknik direktör

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'yu ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar maç sonunda stadı terk etmeyerek alınan mağlubiyet sonrası istifa çağrısında bulundu.Bu gelişmelerin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş'i de davet etti. Bu toplantının ardından Şenol Güneş istifa kararı aldığını açıkladı.NTV’nin haberine göre, yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın öncülüğünde antrenmanlara çıkan siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları belli oldu.Rıza ÇalımbayFutbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayıp orada noktalayan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı yönetimin teknik direktör adaylarından biri.Son olarak Sivasspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam son 3 sezonunda Sivasspor'u Avrupa kupalarına götürmeyi başarmış ve Yiğidolar ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullanmıştı.Samet AybabaAdana Demirspor ile Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Samet Aybaba'nın da Beşiktaş yönetiminin listesinde bulunduğu kaydedildi.Akdeniz ekibinde maç başına 2.36 puan ortalaması yakalayan Aybaba, son 2 sezondur takım çalıştırmıyor.Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ta en son "Feda" döneminde görev almıştı.Slaven BilicEn son 2013-2015 döneminde Beşiktaş'ta görev alan Slaven Bilic'te listedeki isimler arasında yer alıyor.Suudi ekibi Al-Fateh'i çalıştıran Hırvat teknik adamın 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.Sergen YalçınBeşiktaş'ın son şampiyonluğunda önemli payı olan Sergen Yalçın, teknik direktör adayları arasında yer alan bir diğer isim.Beşiktaş'ta görev aldığı süre boyunca 79 karşılaşmaya çıkan Yalçın, maç başına 1,84 puan ortalaması yakalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/senol-gunesin-istifa-nedeni-belli-oldu-1076083114.html

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