Beşiktaş teknik direktör kararını açıkladı
20:24 10.10.2023 (güncellendi: 20:37 10.10.2023)
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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı.
Beşiktaş, seçim tarihine kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 10, 2023
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından… pic.twitter.com/hs9unfMi6F