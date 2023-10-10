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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmeler de bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230727/milli-savunma-bakani-guler-israilli-mevkidasi-ile-gorustu-1074060349.html
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nato, yaşar güler, belçika, brüksel
nato, yaşar güler, belçika, brüksel

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

20:14 10.10.2023
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.
Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmeler de bulunacak.
İsrail- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Bakan Güler'le görüşen İsrail Savunma Bakanı: 'Orta Doğu’da istikrarı artıracak'
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