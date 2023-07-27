https://sputniknews.com.tr/20230727/milli-savunma-bakani-guler-israilli-mevkidasi-ile-gorustu-1074060349.html
Milli Savunma Bakanı Güler, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:36+0300
2023-07-27T14:36+0300
2023-07-27T14:36+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
türkiye
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072052332_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_4a15cd26d4766c6d641cc7203f2e1383.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.İsrail Savunma Bakanı Gallant da şu paylaşımı yaptı:
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072052332_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d65a63a67a6120e38370dabff53201ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, türkiye, israil
milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, türkiye, israil
Milli Savunma Bakanı Güler, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Gallant da şu paylaşımı yaptı:
“Bugün sabah ilk defa mevkidaşım Yaşar Güler ile konuştum. İşbirliğini güçlendirmenin ve güvenlik sistemleri arasındaki diyaloğu güçlendirmenin yollarını ele aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin, Orta Doğu’da istikrarı artıracak ortak bir güvenlik-stratejik çıkar olduğunu vurguladım.”