https://sputniknews.com.tr/20230727/milli-savunma-bakani-guler-israilli-mevkidasi-ile-gorustu-1074060349.html

Milli Savunma Bakanı Güler, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:36+0300

2023-07-27T14:36+0300

2023-07-27T14:36+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

yaşar güler

türkiye

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072052332_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_4a15cd26d4766c6d641cc7203f2e1383.jpg

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.İsrail Savunma Bakanı Gallant da şu paylaşımı yaptı:

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, türkiye, israil