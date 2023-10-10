https://sputniknews.com.tr/20231010/almanya-ukraynaya-10-adet-leopard-1a5-tanki-gonderecegini-duyurdu-1076213361.html
Almanya, Ukrayna’ya 10 adet Leopard 1A5 tankı göndereceğini duyurdu
Almanya, Ukrayna’ya 10 adet Leopard 1A5 tankı göndereceğini duyurdu
Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard 1A5 tankının teslim edileceğini belirtti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T20:17+0300
2023-10-10T20:17+0300
2023-10-10T20:17+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
ukrayna krizi
almanya savunma bakanlığı
almanya savunma bakanlığı
leopard
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Almanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.Rusya daha önce Ukrayna’ya silah taşıyan tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/olaf-scholz-alman-ordusu-ukraynada-tauruslar-icin-bulunmayacak-1076108098.html
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almanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya savunma bakanlığı, almanya savunma bakanlığı, leopard
almanya, ukrayna, ukrayna krizi, almanya savunma bakanlığı, almanya savunma bakanlığı, leopard
Almanya, Ukrayna’ya 10 adet Leopard 1A5 tankı göndereceğini duyurdu
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Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard 1A5 tankının teslim edileceğini belirtti.
Almanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.
Rusya daha önce Ukrayna’ya silah taşıyan tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olacağını belirtmişti.