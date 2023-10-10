https://sputniknews.com.tr/20231010/almanya-ukraynaya-10-adet-leopard-1a5-tanki-gonderecegini-duyurdu-1076213361.html

Almanya, Ukrayna’ya 10 adet Leopard 1A5 tankı göndereceğini duyurdu

Almanya, Ukrayna’ya 10 adet Leopard 1A5 tankı göndereceğini duyurdu

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya en kısa zamanda ek 10 adet Leopard 1A5 tankının teslim edileceğini belirtti. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

almanya savunma bakanlığı

almanya savunma bakanlığı

leopard

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Almanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Önümüzdeki haftalarda 10 Leopard1 A5 ana muharebe tankı, üç Gepard uçaksavar tankı, 15 zırhlı personel taşıyıcı ve 20'ye yakın zırhlı ambulans Ukrayna’ya ulaşacak” ifadesine yer verildi.Rusya daha önce Ukrayna’ya silah taşıyan tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231007/olaf-scholz-alman-ordusu-ukraynada-tauruslar-icin-bulunmayacak-1076108098.html

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