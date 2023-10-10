https://sputniknews.com.tr/20231010/akkuyu-ngsde-ana-guvenlik-sistemlerinden-biri-kuruldu-1076216609.html
Akkuyu NGS’de ana güvenlik sistemlerinden biri kuruldu
Akkuyu NGS’de ana güvenlik sistemlerinden biri kuruldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin dördüncü ünitesine ana güvenlik sistemlerinden biri olan erime tuzağının kurulduğu belirtildi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T23:15+0300
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Akkuyu Nükleer proje şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Akkuyu NGS’nin 4 No’lu ünitesine, eriyik lokalizasyon cihazı (erime tuzağı) tasarlanan konuma kuruldu. Bu, güç ünitesindeki yapım çalışmalarının önemli bir aşaması. Bu aşamadan sonra reaktör şaftının yapımına devam edilmesi mümkün olacak” ifadesine yer verildi.Rus bilim insanları tarafından geliştirilen sistemin, erimiş nükleer yakıtı sınırsız süre tutabilme kapasitesine sahip olduğu ve radyoaktivitenin tuzak gövdesinden çıkıp çevreye yayılmasını önlediği ifade edildi.Akkuyu NGS Direktörü Sergey Butskih, “Modern teknolojiler kullanılarak aynı anda dört güç ünitesinin inşa edildiği dünyanın en büyük nükleer şantiyesiyiz. Eriyik lokalizasyon cihazı, nükleer santral işletiminin tüm senaryolarında, çevre ve insan güvenliğini sağlayan eşsiz bir teknolojik tasarıma sahip” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230905/rosatom-sinopta-kurulacak-nukleer-santral-icin-akkuyu-ngs-projesinin-aynisini-onerdi-1075201709.html
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akkuyu ngs
Akkuyu NGS’de ana güvenlik sistemlerinden biri kuruldu
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin dördüncü ünitesine ana güvenlik sistemlerinden biri olan erime tuzağının kurulduğu belirtildi.
Akkuyu Nükleer proje şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Akkuyu NGS’nin 4 No’lu ünitesine, eriyik lokalizasyon cihazı (erime tuzağı) tasarlanan konuma kuruldu. Bu, güç ünitesindeki yapım çalışmalarının önemli bir aşaması. Bu aşamadan sonra reaktör şaftının yapımına devam edilmesi mümkün olacak” ifadesine yer verildi.
Rus bilim insanları tarafından geliştirilen sistemin, erimiş nükleer yakıtı sınırsız süre tutabilme kapasitesine sahip olduğu ve radyoaktivitenin tuzak gövdesinden çıkıp çevreye yayılmasını önlediği ifade edildi.
Akkuyu NGS Direktörü Sergey Butskih, “Modern teknolojiler kullanılarak aynı anda dört güç ünitesinin inşa edildiği dünyanın en büyük nükleer şantiyesiyiz. Eriyik lokalizasyon cihazı, nükleer santral işletiminin tüm senaryolarında, çevre ve insan güvenliğini sağlayan eşsiz bir teknolojik tasarıma sahip” diye konuştu.