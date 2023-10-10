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https://sputniknews.com.tr/20231010/12-yasindaki-kiz-cocugu-elektronik-sigara-yuzunden-komaya-girdi-1076208651.html
12 yaşındaki kız çocuğu, elektronik sigara yüzünden komaya girdi
12 yaşındaki kız çocuğu, elektronik sigara yüzünden komaya girdi
12 yaşındaki kız, elektronik sigara içmesi nedeniyle komaya girdi. Kızın annesi farkındalık amacıyla kızının hikayesini medyaya anlattı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T19:56+0300
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yaşam
sigara
elektronik sigara
sigara içmek
e-sigara
irlanda
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İrlanda'da Sarah adındaki 12 yaşındaki bir kız çocuğu kendini kötü hissettiği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede küçük kızın elektronik sigara içmesi nedeniyle çok düşük oksijen seviyesine sahip olduğu tespit edildi ve 2 kez yoğun bakıma alındı. Kızın annesi Mary'nin anlattığına göre, yatmaya hazırlanan küçük kız, annesine kendisini iyi hissetmediğini ve öksürmeye başladığını belirtti. Fakat annesi, kızın astım hastası olduğu için bunun havada bir değişiklikten dolayı kaynaklandığını düşündü. Fakat ertesi gün anne Mary, diğer çocuklarını okula bırakırken Sarah annesini aradı ve kendisini hiç iyi hissetmediğini, bu nedenle annesinin hemen eve gelmesini gerektiğini söyledi. Aktarılana göre, annesi önemli bir şey olduğunu düşünmedi fakat kızın ısrarcı olmasıyla babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanedeki hemşire, kızlarının oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşük olduğunu fark etti ve Sarah yoğun bakıma alındı. Olayı duyan kızın annesi Mary, olayı kızın babasının söylemesiyle öğrendiği belirterek, "Hemen hastaneye gittim ve kızımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Panik içindeydi ve çok korkmuştu. Oksijen maskesi kullanıyor ve birçok makineye bağlanmış vaziyetteydi. Etrafında ona bakan sağlık personelleri vardı ama durumu kötü duruma gittiği için yoğun bakıma girmesi gerektiğini söylediler" açıklamalarında bulundu. 'Elektronik sigaranın yarattığı nefes darlığı enfeksiyonu daha da kötü hale getirdi'Doktorlar küçük kızın anne babasına akciğerler röntgenini gösterdiğinde ise Sarah'ın akciğerlerinden birinin ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Hali hazırda astımı olan küçük kızın akciğeri elektronik sigara yüzünden çok fazla çalışmış ve astımını çok daha kötü hale getirmişti. Bunun yanında akciğerinde bir enfeksiyon oluşmuştu. Anne, doktorların küçük kız için yoğun bakımda 4-5 saat uğraştığını söylüyor. Tamamen 'çaresiz ve dehşete düşmüştüm' diyen Mary, kızının ameliyattan çıktıktan az bir süre sonra ajite nedeniyle tekrardan yoğun bakıma alındığını belirtti. Doktorların açıklamalarına göre, elektronik sigaranın yarattığı nefes darlığı ve enfeksiyonu tetiklenmesi nedeniyle Sarah oldukça kötüleşmişti. Hastaneye biraz daha geç gelinseydi her şeyin çok daha kötü olabileceğini söyleyen doktorların, "Elektronik sigara ciğerlerini çok zayıf bırakmıştı. Hastaneye biraz daha geç gelseydi sonucun tamamen farklı olurdu" dediği ifade edildi. Annesinin belirttiğine göre Sarah eve döndü ancak hayatının geri kalanında yüksek riskli hasta olarak geçirecek ve geçmiştekine göre çok daha halsiz. Yakında kızının düzeleceğine inanan anne, "Eski haline dönecek ve iyi olacak fakat bu yaşananın sadece fiziksel bir etkisi değil zihinsel de çok büyük bir etkisi oldu. Gençler elektronik sigaraların parlak renklerine, aromalarına, kokusuna veya tadına ilgi duyuyor olabilir. Güzel de olabilir fakat yaratabileceği potansiyel tehlikeleri de bilmeleri gerekiyor. Sizi iki kez düşünmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Yaşadıklarını medya kuruluşlarına anlattığını çünkü diğer insanların da bunu yaşamamasını isteyen Mary, son olarak şunları söylüyor:
https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-zelandada-elektronik-sigara-icin-yeni-onlemler-1072084632.html
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sigara, elektronik sigara, sigara içmek, e-sigara, irlanda
sigara, elektronik sigara, sigara içmek, e-sigara, irlanda

12 yaşındaki kız çocuğu, elektronik sigara yüzünden komaya girdi

19:56 10.10.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETElektronik sigara
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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12 yaşındaki kız, elektronik sigara içmesi nedeniyle komaya girdi. Kızın annesi farkındalık amacıyla kızının hikayesini medyaya anlattı.
İrlanda'da Sarah adındaki 12 yaşındaki bir kız çocuğu kendini kötü hissettiği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede küçük kızın elektronik sigara içmesi nedeniyle çok düşük oksijen seviyesine sahip olduğu tespit edildi ve 2 kez yoğun bakıma alındı.
Kızın annesi Mary'nin anlattığına göre, yatmaya hazırlanan küçük kız, annesine kendisini iyi hissetmediğini ve öksürmeye başladığını belirtti. Fakat annesi, kızın astım hastası olduğu için bunun havada bir değişiklikten dolayı kaynaklandığını düşündü. Fakat ertesi gün anne Mary, diğer çocuklarını okula bırakırken Sarah annesini aradı ve kendisini hiç iyi hissetmediğini, bu nedenle annesinin hemen eve gelmesini gerektiğini söyledi. Aktarılana göre, annesi önemli bir şey olduğunu düşünmedi fakat kızın ısrarcı olmasıyla babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanedeki hemşire, kızlarının oksijen seviyesinin tehlikeli derecede düşük olduğunu fark etti ve Sarah yoğun bakıma alındı.
Olayı duyan kızın annesi Mary, olayı kızın babasının söylemesiyle öğrendiği belirterek, "Hemen hastaneye gittim ve kızımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Panik içindeydi ve çok korkmuştu. Oksijen maskesi kullanıyor ve birçok makineye bağlanmış vaziyetteydi. Etrafında ona bakan sağlık personelleri vardı ama durumu kötü duruma gittiği için yoğun bakıma girmesi gerektiğini söylediler" açıklamalarında bulundu.

'Elektronik sigaranın yarattığı nefes darlığı enfeksiyonu daha da kötü hale getirdi'

Doktorlar küçük kızın anne babasına akciğerler röntgenini gösterdiğinde ise Sarah'ın akciğerlerinden birinin ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Hali hazırda astımı olan küçük kızın akciğeri elektronik sigara yüzünden çok fazla çalışmış ve astımını çok daha kötü hale getirmişti. Bunun yanında akciğerinde bir enfeksiyon oluşmuştu.
Anne, doktorların küçük kız için yoğun bakımda 4-5 saat uğraştığını söylüyor. Tamamen 'çaresiz ve dehşete düşmüştüm' diyen Mary, kızının ameliyattan çıktıktan az bir süre sonra ajite nedeniyle tekrardan yoğun bakıma alındığını belirtti. Doktorların açıklamalarına göre, elektronik sigaranın yarattığı nefes darlığı ve enfeksiyonu tetiklenmesi nedeniyle Sarah oldukça kötüleşmişti. Hastaneye biraz daha geç gelinseydi her şeyin çok daha kötü olabileceğini söyleyen doktorların, "Elektronik sigara ciğerlerini çok zayıf bırakmıştı. Hastaneye biraz daha geç gelseydi sonucun tamamen farklı olurdu" dediği ifade edildi.
Annesinin belirttiğine göre Sarah eve döndü ancak hayatının geri kalanında yüksek riskli hasta olarak geçirecek ve geçmiştekine göre çok daha halsiz. Yakında kızının düzeleceğine inanan anne, "Eski haline dönecek ve iyi olacak fakat bu yaşananın sadece fiziksel bir etkisi değil zihinsel de çok büyük bir etkisi oldu. Gençler elektronik sigaraların parlak renklerine, aromalarına, kokusuna veya tadına ilgi duyuyor olabilir. Güzel de olabilir fakat yaratabileceği potansiyel tehlikeleri de bilmeleri gerekiyor. Sizi iki kez düşünmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarını medya kuruluşlarına anlattığını çünkü diğer insanların da bunu yaşamamasını isteyen Mary, son olarak şunları söylüyor:

Kızımın yoğum bakım ünitesindeki fotoğraflarına bakmak çok zor ama gençlerin bunu anlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece başka insanlar da kurtulabilir.

Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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