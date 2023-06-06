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Yeni Zelanda’da elektronik sigara için yeni önlemler
Yeni Zelanda’da elektronik sigara için yeni önlemler
Yeni Zelanda hükümeti, gençler arasında yaygınlaşan tek kullanımlık elektronik sigara bağımlılığını azaltmak için yeni önlemler alındığını duyurdu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Ayesha Verrall, hükümetin genç nüfusun elektronik sigara kullanımını düşürmek için adımlar attığını kaydetti.​​​​​​​Yeni düzenleme kapsamında ağustos ayından itibaren çocuk güvenlik kilidi bulundurulması zorunlu olacak elektronik sigaralarda, 'pamuk şeker', 'çilek jöleli kek' gibi dikkat çekici ürün isimlerinin kullanımı yasaklanacak.Ürünlere yalnızca 'çilek' gibi aromayı tanımlayan genel isimler verilebilecek.Hükümet, yeni açılan elektronik sigara mağazalarının ise okul bölgelerine ve yerli halkın sosyal alanlarına 300 metreden yakın olamayacağını duyurdu.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yeni Zelanda’da sigara kullanma oranı son 10 yılda yarı yarıya geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/yeni-zelandada-bir-ilk-2009-ve-sonrasinda-doganlar-hicbir-zaman-sigara-alamayacak-1064516530.html
https://sputniknews.com.tr/20230502/avustralyada-elektronik-sigaraya-sinirlandirma-sadece-eczanelerde-satilacak-1070492420.html
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yeni zelanda, elektronik sigara
yeni zelanda, elektronik sigara

Yeni Zelanda’da elektronik sigara için yeni önlemler

14:40 06.06.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETElektronik sigara
Elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Yeni Zelanda hükümeti, gençler arasında yaygınlaşan tek kullanımlık elektronik sigara bağımlılığını azaltmak için yeni önlemler alındığını duyurdu.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Ayesha Verrall, hükümetin genç nüfusun elektronik sigara kullanımını düşürmek için adımlar attığını kaydetti.​​​​​​​
Yeni düzenleme kapsamında ağustos ayından itibaren çocuk güvenlik kilidi bulundurulması zorunlu olacak elektronik sigaralarda, 'pamuk şeker', 'çilek jöleli kek' gibi dikkat çekici ürün isimlerinin kullanımı yasaklanacak.
Ürünlere yalnızca 'çilek' gibi aromayı tanımlayan genel isimler verilebilecek.
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13 Aralık 2022, 10:32
Hükümet, yeni açılan elektronik sigara mağazalarının ise okul bölgelerine ve yerli halkın sosyal alanlarına 300 metreden yakın olamayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yeni Zelanda’da sigara kullanma oranı son 10 yılda yarı yarıya geriledi.
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