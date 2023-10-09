https://sputniknews.com.tr/20231009/turk-buyukelci-samsar-ve-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-ukraynayi-gorustu-1076173301.html

Türk Büyükelçi Samsar ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko Ukrayna’yı görüştü

Türk Büyükelçi Samsar ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın bugün bir araya gelerek Ukrayna’yla ilgili durumu... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T22:21+0300

2023-10-09T22:21+0300

2023-10-09T22:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul etti.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ukrayna’daki durum da dahil bölgesel sorunların güncel yönleri değerlendirildi. Rusya tarafı, Ukrayna çatışmasına çözüm yollarını bulmaya yönelik uluslararası girişimlerle ilgili ilkeli yaklaşımlar dile getirildi” ifadesine yer verildi.Gruşko ve Samsar ayrıca çeşitli düzeylerdeki görüşmeler dahil ikili gündemi de ele aldı.

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi