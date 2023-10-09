https://sputniknews.com.tr/20231009/turk-buyukelci-samsar-ve-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-ukraynayi-gorustu-1076173301.html
Türk Büyükelçi Samsar ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko Ukrayna’yı görüştü
Türk Büyükelçi Samsar ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko Ukrayna’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın bugün bir araya gelerek Ukrayna’yla ilgili durumu... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T22:21+0300
2023-10-09T22:21+0300
2023-10-09T22:21+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği
türkiye
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul etti.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ukrayna’daki durum da dahil bölgesel sorunların güncel yönleri değerlendirildi. Rusya tarafı, Ukrayna çatışmasına çözüm yollarını bulmaya yönelik uluslararası girişimlerle ilgili ilkeli yaklaşımlar dile getirildi” ifadesine yer verildi.Gruşko ve Samsar ayrıca çeşitli düzeylerdeki görüşmeler dahil ikili gündemi de ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/abd-basini-ukrayna-iki-onemli-muttefikini-kaybetti-1076042477.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı, rusya federasyonu türkiye büyükelçiliği, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Türk Büyükelçi Samsar ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko Ukrayna’yı görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın bugün bir araya gelerek Ukrayna’yla ilgili durumu görüştükleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul etti.
Açıklamada, “Görüşme sırasında, Ukrayna’daki durum da dahil bölgesel sorunların güncel yönleri değerlendirildi. Rusya tarafı, Ukrayna çatışmasına çözüm yollarını bulmaya yönelik uluslararası girişimlerle ilgili ilkeli yaklaşımlar dile getirildi” ifadesine yer verildi.
Gruşko ve Samsar ayrıca çeşitli düzeylerdeki görüşmeler dahil ikili gündemi de ele aldı.