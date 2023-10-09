https://sputniknews.com.tr/20231009/trumpun-oglu-sordu-filistinlilerin-elinde-neden-amerikan-m4leri-var-1076158188.html

Trump'un oğlu sordu: 'Filistinlilerin elinde neden Amerikan M4'leri var?'

Trump'un oğlu sordu: 'Filistinlilerin elinde neden Amerikan M4'leri var?'

Eski ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr X sosyal ağındaki sayfasında, Filistinlilerin ellerinde Amerikan M4 tüfekleri olduğunu vurguladı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T11:57+0300

2023-10-09T11:57+0300

2023-10-09T12:06+0300

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Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği sürpriz saldırı sonrası kutlama yapan Filistinlilerin paylaşıldığı bir videoda, Filistinlilerin elinde M4 saldırı tüfekleri olması eski ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Jr. Trump'ın dikkatini çekti. Jr Trump, X'te (eski Twitter) "Bu silahlar Ortadoğu'da görmeye alışık olduğumuz AK-47'lerden çok Amerikan M4'lerine benziyorlar" tweetini paylaştı. Jr Trump, videodaki silahların ABD'nin Afganistan'da Taliban'a bıraktığı 70 bin tüfekten birkaçı olup olmadığını da sordu. ABD, daha önce Ukrayna'ya da M4A1 tüfekleri verildiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231008/dhc-baskan-danismani-ukraynaya-yardim-olarak-verilen-nato-silahlari-filistine-satildi--1076147580.html

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ukrayna, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, abd, donald trump jr