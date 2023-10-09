https://sputniknews.com.tr/20231009/trumpin-oglu-bir-sonraki-catisma-bolgesi-icin-adres-verdi-1076175725.html
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, bir sonraki küresel çatışmanın Tayvan'da çıkabileceğini söyledi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T20:34+0300
2023-10-09T20:34+0300
2023-10-09T20:37+0300
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donald trump
eric trump
abd
israil
tayvan
filistin
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Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları değerlendiren Eric Trump, “Sırada Tayvan var” diye yazdı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, dünyadaki her büyük silahlı çatışmanın ABD'nin zayıflığının bir sonucu olduğunun altını çizdi.Donald Trump, yakın zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıdan Joe Biden'ı sorumlu tutmuş, Biden'ın 'zayıf' görülmesi nedeniyle şiddetin patlak verdiğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230729/tayvan-345-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-icin-abdye-tesekkur-etti-1074141015.html
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donald trump, eric trump, abd, israil, tayvan, filistin
donald trump, eric trump, abd, israil, tayvan, filistin
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
20:34 09.10.2023 (güncellendi: 20:37 09.10.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, bir sonraki küresel çatışmanın Tayvan'da çıkabileceğini söyledi.
Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları değerlendiren Eric Trump, “Sırada Tayvan var” diye yazdı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, dünyadaki her büyük silahlı çatışmanın ABD'nin zayıflığının bir sonucu olduğunun altını çizdi.
Donald Trump, yakın zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıdan Joe Biden'ı sorumlu tutmuş, Biden'ın 'zayıf' görülmesi nedeniyle şiddetin patlak verdiğini iddia etmişti.