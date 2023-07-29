https://sputniknews.com.tr/20230729/tayvan-345-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-icin-abdye-tesekkur-etti-1074141015.html

Tayvan, 345 milyon dolarlık askeri yardım paketi için ABD'ye teşekkür etti

Tayvan, 345 milyon dolarlık askeri yardım paketi için ABD'ye teşekkür etti

Tayvan, kendilerine envanterinden 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacağını duyuran ABD'ye teşekkürlerini iletti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T11:50+0300

2023-07-29T11:50+0300

2023-07-29T11:50+0300

dünya

abd

çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

askeri yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060483118_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_e52da0caeddd4e9d49fed1583991e7de.png

Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin askeri yardım paketini duyurmasının ardından Tayvan Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından açıklamalar yapıldı.Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Sun Li-Fang, yazılı açıklamasında, ABD'ye teşekkür ederek, "Açıklanan yardım paketi, Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerine de destek olacaktır" ifadesini kullandı.ABD ve Tayvan'ın, Tayvan Boğazı'ndaki istikrar ve statükonun korunması için birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirten Sun, yardım paketinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin, duyurduğu yardım paketiyle Tayvan'ın güvenliği için verdiği sözü tuttuğu vurgulanarak, hükümetin teşekkürleri iletildi.Biden yardımlar için genelge yayımlamıştıABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurmuştu.Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) henüz açıklamada bulunmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılmıştı.ABD'li birçok milletvekili, Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.Tayvan ve ÇinÇin'de 1949'da Mao Zedung'un iktidara gelmesi üzerine ülkedeki milliyetçi iktidarın kurucusu Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti'nin adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.Çin'in Birleşmiş Milletler'deki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği 'Tek Çin' ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor. Tayvan yönetimi, birkaç ülke dışında uluslararası alanda tanınmıyor.

çin

çin halk cumhuriyeti

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, askeri yardım