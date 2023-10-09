https://sputniknews.com.tr/20231009/rus-senator-israildeki-gerilimin-ardindan-ukraynaya-ne-olacagini-acikladi-1076163690.html

Rus Senatör, İsrail'deki gerilimin ardından Ukrayna'ya ne olacağını açıkladı

Rus Senatör, İsrail'deki gerilimin ardından Ukrayna'ya ne olacağını açıkladı

Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, İsrail'deki gerilimin arttığı bir ortamda Ukrayna'nın Batı siyasetindeki... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T14:04+0300

2023-10-09T14:04+0300

2023-10-09T14:04+0300

dünya

rus senatör aleksey puşkov

rusya federasyon konseyi

abd

ukrayna

tayvan

israil

israil-filistin

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Resmi Telegram hesabından İsrail-Filistin gerilimi ve Ukrayna’ya etkisini değerlendiren Puşkov, ABD’nin artık 'iki cephede' çalışmak zorunda kalacağını vurgularken, “Ukrayna ve İsrail cephesinde aynı zamanda çalışmak zorundalar. Aksi takdirde ABD'nin ‘küresel liderliğin’ yükünü kaldıramayacağına ve Washington'dakilerin bu yükü taşımak zorunda kalacağına herkes ikna olacak. Bu da onlar için harakiri anlamına gelecek”dedi.“Ancak her iki yönde nasıl hareket etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, Ukrayna'nın Batı politikasındaki önceliği kaçınılmaz olarak azalacaktır” diyen Rus Senatör, Orta Doğu’nun ciddi anlamda yandığının altını çizdi.Puşkov, Washington'un bu koşullar altında Tayvan çevresindeki krizin üzerlerine ‘çökmediği’ için Tanrı'ya veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e şükretmesi gerektiği görüşünü dile getirirken, değerlendirmesini, “Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında çok fazla yükümlülük üstlendi. Sayısız zorlukla karşı karşıya kalan ve güçlerini giderek daha fazla zorlayan bir imparatorluğun tipik bir örneği” sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/bidendan-israildeki-gerilimin-ortasinda-bir-gaf-daha-1076160461.html

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ukrayna

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rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, abd, ukrayna, tayvan, israil, israil-filistin