https://sputniknews.com.tr/20231009/bidendan-israildeki-gerilimin-ortasinda-bir-gaf-daha-1076160461.html
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
ABD merkezli Fox News'in haberine göre Beyaz Saray, İsrail'de gerilimin arttığı bu dönemde Biden’ın katılımıyla düzenlenen “barbekü partisi” nedeniyle... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T13:39+0300
2023-10-09T13:39+0300
2023-10-09T13:39+0300
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israil-filistin
gazze şeridi
mangal
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Beyaz Saray resmi internet sayfasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray'da bir partiye ev sahipliği yaptığı bildirilirken, İsrail'de yaşanan gerginliklerin ortasında Biden’ın eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray personeli ve aileleri için canlı müzik eşliğinde barbekü yaptığı aktarıldı.İsrail-Filistin geriliminin zirvede olduğu bu dönemde Biden’ın eylemlerini eleştiren Missouri eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, X sosyal medya hesabından, “Hamas Amerikalıları rehin tutarken, Joe Biden canlı müzik eşliğinde piknik yapmaktan keyif alıyor" diye tweet attı.Etkinlikle ilgili olarak sosyal medyada Beyaz Saray'ı eleştiren Hawley'e bir dizi başka muhafazakar da katıldı.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un dış ilişkiler direktörü Ximena Barreto, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın öncelikleri konusunda öfkeli ve endişeli olduklarını söylerken, “İsrail saldırı altındayken Beyaz Saray'da mangal mı yapacaksınız?" diye sordu.Eski Kongre Üyesi Scott Taylor, sosyal medya hesabında paylaştığı değerlendirmesinde, “Son olaylar ve tabii ki çok sayıda Amerikalının Gazze Şeridi'nde rehin tutulduğu haberi göz önüne alındığında, Beyaz Saray'da canlı müzik eşliğinde yapılan barbeküyü iptal ederdim” ifadelerini kullanırken, Cumhuriyetçiler Biden'ı Roma imparatoru Nero'ya benzeterek “Roma yanarken Nero keman çaldı” diye hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/biden-tam-olarak-israile-destek-veriyoruz-nokta-1076130385.html
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abd, joe biden, jill biden, beyaz saray, washington dc, israil, israil-filistin, gazze şeridi, mangal
abd, joe biden, jill biden, beyaz saray, washington dc, israil, israil-filistin, gazze şeridi, mangal
Biden’dan İsrail'deki gerilimin ortasında bir gaf daha
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ABD merkezli Fox News'in haberine göre Beyaz Saray, İsrail'de gerilimin arttığı bu dönemde Biden’ın katılımıyla düzenlenen “barbekü partisi” nedeniyle muhafazakarların eleştirilerine maruz kaldı.
Beyaz Saray resmi internet sayfasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray'da bir partiye ev sahipliği yaptığı bildirilirken, İsrail'de yaşanan gerginliklerin ortasında Biden’ın eşi Jill Biden ile birlikte Beyaz Saray personeli ve aileleri için canlı müzik eşliğinde barbekü yaptığı aktarıldı.
İsrail-Filistin geriliminin zirvede olduğu bu dönemde Biden’ın eylemlerini eleştiren Missouri eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, X sosyal medya hesabından, “Hamas Amerikalıları rehin tutarken, Joe Biden canlı müzik eşliğinde piknik yapmaktan keyif alıyor" diye tweet attı.
Etkinlikle ilgili olarak sosyal medyada Beyaz Saray'ı eleştiren Hawley'e bir dizi başka muhafazakar da katıldı.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un dış ilişkiler direktörü Ximena Barreto, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın öncelikleri konusunda öfkeli ve endişeli olduklarını söylerken, “İsrail saldırı altındayken Beyaz Saray'da mangal mı yapacaksınız?" diye sordu.
Eski Kongre Üyesi Scott Taylor, sosyal medya hesabında paylaştığı değerlendirmesinde, “Son olaylar ve tabii ki çok sayıda Amerikalının Gazze Şeridi'nde rehin tutulduğu haberi göz önüne alındığında, Beyaz Saray'da canlı müzik eşliğinde yapılan barbeküyü iptal ederdim” ifadelerini kullanırken, Cumhuriyetçiler Biden'ı Roma imparatoru Nero'ya benzeterek “Roma yanarken Nero keman çaldı” diye hatırlattı.