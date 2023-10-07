https://sputniknews.com.tr/20231007/biden-tam-olarak-israile-destek-veriyoruz-nokta-1076130385.html
Biden: Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz nokta
Biden: Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz nokta
ABD Başkanı Joe Biden, "Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz, nokta" ifadesini kullandı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T21:52+0300
2023-10-07T21:52+0300
2023-10-07T22:17+0300
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi. İsrail'in yanında olduklarını, savunmayı sürdürmek için gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, İsrail'in ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini söyledi."Kimse hata yapmasın ABD İsrail’in yanındadır" diyen Biden, "ABD asla İsrail'i terk etmeyecek. Bu ülke insanlarının kendilerni koruması için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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joe biden
Biden: Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz nokta
21:52 07.10.2023 (güncellendi: 22:17 07.10.2023) Abone ol
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ABD Başkanı Joe Biden, "Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz, nokta" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi.
İsrail'in yanında olduklarını, savunmayı sürdürmek için gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, İsrail'in ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini söyledi.
"Kimse hata yapmasın ABD İsrail’in yanındadır" diyen Biden, "ABD asla İsrail'i terk etmeyecek. Bu ülke insanlarının kendilerni koruması için her şeyi yapacağız" diye konuştu.