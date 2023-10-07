https://sputniknews.com.tr/20231007/biden-tam-olarak-israile-destek-veriyoruz-nokta-1076130385.html

Biden: Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz nokta

Biden: Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz nokta

ABD Başkanı Joe Biden, "Tam olarak İsrail’e destek veriyoruz, nokta" ifadesini kullandı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Joe Biden, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi. İsrail'in yanında olduklarını, savunmayı sürdürmek için gerekli yardımları sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, İsrail'in ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini söyledi."Kimse hata yapmasın ABD İsrail’in yanındadır" diyen Biden, "ABD asla İsrail'i terk etmeyecek. Bu ülke insanlarının kendilerni koruması için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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2023

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