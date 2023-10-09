https://sputniknews.com.tr/20231009/msb-1-asker-sehit-oldu-1076179460.html
Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T23:53+0300
2023-10-09T23:53+0300
2023-10-10T00:12+0300
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
savunma
asker
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044475152_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_62345f53402b687e84ea8ebf38ffeb67.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından, İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-suriyenin-kuzeyindeki-operasyonda-etkisiz-hale-getirdigi-terorist-sayisi-58e-yukseldi-1076117368.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044475152_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_7ca55181dcd715cd0691a1faab6c88d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), savunma, asker, suriye
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), savunma, asker, suriye
Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu
23:53 09.10.2023 (güncellendi: 00:12 10.10.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından, İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”