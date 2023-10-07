https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-suriyenin-kuzeyindeki-operasyonda-etkisiz-hale-getirdigi-terorist-sayisi-58e-yukseldi-1076117368.html

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "MSB: Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek... 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T14:49+0300

2023-10-07T14:49+0300

2023-10-07T15:50+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

operasyon

terör

terör örgütü

terör saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg

MSB'den yapılan "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" ifadeleri kullanıldı.Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada da "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-14-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076111289.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), suriye, operasyon, terör, terör örgütü, terör saldırısı