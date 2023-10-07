https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-suriyenin-kuzeyindeki-operasyonda-etkisiz-hale-getirdigi-terorist-sayisi-58e-yukseldi-1076117368.html
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "MSB: Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T14:49+0300
2023-10-07T14:49+0300
2023-10-07T15:50+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
operasyon
terör
terör örgütü
terör saldırısı
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MSB'den yapılan "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" ifadeleri kullanıldı.Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada da "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/msb-14-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1076111289.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, operasyon, terör, terör örgütü, terör saldırısı
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, operasyon, terör, terör örgütü, terör saldırısı
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi
14:49 07.10.2023 (güncellendi: 15:50 07.10.2023) Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "MSB: Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi" dedi.
MSB'den yapılan "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada da "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.