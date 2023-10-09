https://sputniknews.com.tr/20231009/meteorolojiden-14-il-icin-sari-alarm-karla-karisik-yagmur-uyarisi-kuvvetli-olacak-1076153273.html

Meteoroloji'den 14 il için sarı alarm, karla karışık yağmur uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 14 il için sarı alarm, karla karışık yağmur uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. 14 ile sarı kodlu uyarı yapılırken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T07:12+0300

2023-10-09T07:12+0300

2023-10-09T07:36+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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yağış

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutluSAKARYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı bulutluİZMİR °C, 28°CAz bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve yer yer çok bulutluSİVAS °C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 23°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTOKAT °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 24°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, kars, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 26°CParçalı ve yer yer çok bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 25°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 30°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231008/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1076134812.html

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