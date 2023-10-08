https://sputniknews.com.tr/20231008/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1076134812.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, gece saatlerinden itibaren İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T09:29+0300
2023-10-08T09:29+0300
2023-10-08T09:29+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSAKARYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 24°CParçalı bulutluSİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.BOLU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKASTAMONU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.AMASYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTOKAT °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı bulutluVAN °C, 19°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutluSİİRT °C, 27°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20231005/meteoroloji-il-il-acikladi-hava-sicakliklari-6-derece-birden-artacak-1076039090.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, gece saatlerinden itibaren İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
İZMİR °C, 26°C
MUĞLA °C, 29°C
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
ANTALYA °C, 29°C
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 31°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 25°C
VAN °C, 19°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
GAZİANTEP °C, 29°C
SİİRT °C, 27°C
ŞANLIURFA °C, 31°C