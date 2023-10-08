Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı

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ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
07:00
2 dk
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Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
07:21
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Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
07:30
1 dk
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Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
07:38
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Batı basını: “Granada'daki AB zirvesi kilit oyuncuların yokluğu nedeniyle başarısız oldu”
07:57
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
08:00
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Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubu devlet nişanına aday gösterildiği için özür diledi
08:22
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
08:30
1 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
08:39
1 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
08:56
2 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
09:17
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
09:25
2 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
09:54
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
10:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
10:08
2 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
10:25
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
10:43
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
10:53
1 dk
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Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
11:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
11:27
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
11:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
11:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
12:12
2 dk
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
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16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
16:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
17:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
17:37
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
18:30
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
19:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
19:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından itiraf: “Batı, Ukrayna'daki vekalet savaşını kaybetti”
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
20:08
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
20:35
1 dk
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ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
20:51
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
22:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
22:35
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
22:45
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
23:07
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
23:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
23:33
1 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
23:41
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
23:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
23:54
2 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
07:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
07:20
3 dk
SESLİ HABER
AB’nin basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasası Orban ve Musk’ı birleştirdi
07:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
07:55
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
08:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
08:55
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Emekli ABD'li General: “Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız”
09:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa'ya çağrı: ‘Amerika'daki olayları izliyorlar'
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
09:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
10:08
2 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
10:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
10:34
2 dk
SESLİ HABER
İran Cumhurbaşkanı Reisi: “NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez”
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Ermenistan, AB tarafından ihanete uğradı
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
11:40
2 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İran’ın ele geçirilen silahları Ukrayna’ya teslim edilecek
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, G20 ülkeleri arasında ekonomik büyümede ilk 5’e girdi
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
12:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
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16:00
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GÜNDEM DIŞI
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18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Batı, Ukraynalıları ucuz asker olarak kullanıyor”
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Varşova’ya tarihte ilk kez füze savunma sistemi konuşlandırıldı
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB, Ukrayna'ya yardım konusunda ABD'nin yerini alamaz
18:55
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
19:00
2 dk
SESLİ HABER
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik mühimmatı tükenmek üzere: “Dibini sıyırıyorlar”
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi
19:26
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
19:35
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak”
19:46
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
19:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Rusya’nın 2. Dünya Savaşı takikleri, Ukrayna’nın kabusu oldu”
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Almanya, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek
20:38
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
21:00
1 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor
21:26
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
21:34
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
21:52
3 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD, Zelenskiy'nin askeri yardım talepleri üzerinde çalıştı”
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
22:09
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
22:15
2 dk
SESLİ HABER
Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı
22:23
1 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
22:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
22:46
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
23:19
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
23:39
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
23:47
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası, Rus ekonomisine ilişkin tahminlerini iyileştirdi
23:55
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https://sputniknews.com.tr/20231008/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1076134812.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, gece saatlerinden itibaren İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T09:29+0300
2023-10-08T09:29+0300
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSAKARYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 24°CParçalı bulutluSİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.BOLU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKASTAMONU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.AMASYA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTOKAT °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 25°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKARS °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı bulutluVAN °C, 19°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutluSİİRT °C, 27°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20231005/meteoroloji-il-il-acikladi-hava-sicakliklari-6-derece-birden-artacak-1076039090.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı

09:29 08.10.2023
© AA / Kadir Kemal BeharYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2023
© AA / Kadir Kemal Behar
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Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, gece saatlerinden itibaren İstanbul dahil çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu
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