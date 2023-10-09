https://sputniknews.com.tr/20231009/israil-filistin-gerilimi-etkiledi-altin-fiyatlari-yukselise-gecti-1076159001.html

İsrail-Filistin gerilimi etkiledi: Altın fiyatları yükselişe geçti

İsrail-Filistin gerilimi etkiledi: Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları İsrail-Filistin gerilimi etkisiyle yükseldi. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ﻿ardından 1.650 lira seviyesinden işlem... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T11:43+0300

2023-10-09T11:43+0300

2023-10-09T11:43+0300

ekonomi

gram altın

çeyrek altın

piyasa

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor.Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ﻿ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.83 primle 1.626 liradan tamamladı.Gram ve çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 1.5 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.710 liradan, Cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilde-resmen-savas-hali-ilan-edildi-ben-gurion-havalimanina-roket-saldirisi-1076152955.html

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gram altın, çeyrek altın, piyasa