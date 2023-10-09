https://sputniknews.com.tr/20231009/iran-ve-sudan-diplomatik-iliskileri-surdurme-konusunda-anlasti-1076173668.html

İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı

İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sudan diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T18:56+0300

2023-10-09T18:56+0300

2023-10-09T18:56+0300

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ikili ilişki

ikili ilişkiler

ikili görüşme

ortadoğu

filistin

israil-filistin

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İsrail ve Filistin arasındaki kriz 'savaş alarmı' düzeyinde devam ederken, İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı. Daha önce temmuz ayında bir araya gelen İran ve Sudan dışişleri bakanları 7 yıl aradan sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231009/mavi-marmara-saldirisinin-komutani-olduruldu-1076171884.html

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