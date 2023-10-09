https://sputniknews.com.tr/20231009/iran-ve-sudan-diplomatik-iliskileri-surdurme-konusunda-anlasti-1076173668.html
İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı
İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sudan diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T18:56+0300
2023-10-09T18:56+0300
2023-10-09T18:56+0300
dünya
iran
sudan
ikili ilişkiler
ikili ilişki
ikili ilişkiler
ikili görüşme
ortadoğu
filistin
israil-filistin
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İsrail ve Filistin arasındaki kriz 'savaş alarmı' düzeyinde devam ederken, İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı. Daha önce temmuz ayında bir araya gelen İran ve Sudan dışişleri bakanları 7 yıl aradan sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231009/mavi-marmara-saldirisinin-komutani-olduruldu-1076171884.html
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iran, sudan, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
iran, sudan, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili ilişkiler, ikili görüşme, ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sudan diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.
İsrail ve Filistin arasındaki kriz 'savaş alarmı' düzeyinde devam ederken, İran ve Sudan, diplomatik ilişkileri sürdürme konusunda anlaştı. Daha önce temmuz ayında bir araya gelen İran ve Sudan dışişleri bakanları 7 yıl aradan sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmişti.