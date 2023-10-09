https://sputniknews.com.tr/20231009/ingilterede-skandal-ingiliz-ozel-kuvvetlerinin-afganistanda-80-sivili-oldurdugu-ortaya-cikti-1076166780.html

İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

Guardian gazetesi, İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğünü gün yüzüne çıkardı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T15:28+0300

2023-10-09T15:28+0300

2023-10-09T15:28+0300

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Times'ın İngiltere'de büyük ses getiren haberine göre İngiltere ordusuna bağlı SAS (Özel Hava Kuvvetleri) askerleri, Afganistan'daki görevleri sırasında 80 sivili katletti. Askerlerin sivilleri gece düzenlenen baskınlarda öldürdüğü ve kurbanlar hakkında silah üretme suçlaması yöneltildiği kaydedildi.Gazete, SAS komutanlarının 2010-2013 yıllarında yaşanan bu katliamın kanıtlarını ortadan kaldırmak için tüm verileri bilgisayarlardan sildiğini vurguladı.Haberde, bugün başlayan kamu soruşturmasının birkaç ay sürmesinin ve İngiliz özel kuvvetler askerlerinin kimliğinin açığa çıkmaması için kapalı kapılar ardında yürütülmesinin beklendiğinin altı çizildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Batılı askeri birlikler, 2001-2021 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde Afganistan'daki çok sayıdaki savaş suçunun sorumluluğunu taşıyor. Bunlar arasında Uruzgan'da 48 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün saldırısı ve Kunduz'da 42 kişinin canına mal olan hastane bombardımanı yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-abd-ve-natoya-afganistan-cagrisi-1075872571.html

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