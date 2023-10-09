https://sputniknews.com.tr/20231009/ingilterede-skandal-ingiliz-ozel-kuvvetlerinin-afganistanda-80-sivili-oldurdugu-ortaya-cikti-1076166780.html
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
Guardian gazetesi, İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğünü gün yüzüne çıkardı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T15:28+0300
2023-10-09T15:28+0300
2023-10-09T15:28+0300
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Times'ın İngiltere'de büyük ses getiren haberine göre İngiltere ordusuna bağlı SAS (Özel Hava Kuvvetleri) askerleri, Afganistan'daki görevleri sırasında 80 sivili katletti. Askerlerin sivilleri gece düzenlenen baskınlarda öldürdüğü ve kurbanlar hakkında silah üretme suçlaması yöneltildiği kaydedildi.Gazete, SAS komutanlarının 2010-2013 yıllarında yaşanan bu katliamın kanıtlarını ortadan kaldırmak için tüm verileri bilgisayarlardan sildiğini vurguladı.Haberde, bugün başlayan kamu soruşturmasının birkaç ay sürmesinin ve İngiliz özel kuvvetler askerlerinin kimliğinin açığa çıkmaması için kapalı kapılar ardında yürütülmesinin beklendiğinin altı çizildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Batılı askeri birlikler, 2001-2021 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde Afganistan'daki çok sayıdaki savaş suçunun sorumluluğunu taşıyor. Bunlar arasında Uruzgan'da 48 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün saldırısı ve Kunduz'da 42 kişinin canına mal olan hastane bombardımanı yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-abd-ve-natoya-afganistan-cagrisi-1075872571.html
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ingiltere, afganistan, sivil, asker, ordu
ingiltere, afganistan, sivil, asker, ordu
İngiltere'de skandal: İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğü ortaya çıktı
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Guardian gazetesi, İngiliz özel kuvvetlerinin Afganistan'da 80 sivili öldürdüğünü gün yüzüne çıkardı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Times'ın İngiltere'de büyük ses getiren haberine göre İngiltere ordusuna bağlı SAS (Özel Hava Kuvvetleri) askerleri, Afganistan'daki görevleri sırasında 80 sivili katletti. Askerlerin sivilleri gece düzenlenen baskınlarda öldürdüğü ve kurbanlar hakkında silah üretme suçlaması yöneltildiği kaydedildi.
Gazete, SAS komutanlarının 2010-2013 yıllarında yaşanan bu katliamın kanıtlarını ortadan kaldırmak için tüm verileri bilgisayarlardan sildiğini vurguladı.
Haberde, bugün başlayan kamu soruşturmasının birkaç ay sürmesinin ve İngiliz özel kuvvetler askerlerinin kimliğinin açığa çıkmaması için kapalı kapılar ardında yürütülmesinin beklendiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Batılı askeri birlikler, 2001-2021 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde Afganistan'daki çok sayıdaki savaş suçunun sorumluluğunu taşıyor. Bunlar arasında Uruzgan'da 48 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün saldırısı ve Kunduz'da 42 kişinin canına mal olan hastane bombardımanı yer alıyor.