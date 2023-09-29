Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ABD ve NATO'ya 'Afganistan' çağrısı

Moskova formatındaki 5. Afganistan toplantısının katılımcılarına yazılı mesaj yoluyla hitap eden Lavrov, Afganistan'da bugünkü durumun ortaya çıkmasında ABD ve NATO'nun parmağı olduğunu vurguladı.



Bölge dışı aktörlerin Afganistan'da aktifleşme çabalarının Rusya'da endişe yarattığını kaydeden Lavrov, "Bölge ülkelerinin çabalarının NATO üyesi ülkelerle tamamen birleşmesi, ancak (ABD ve NATO'nun) Afganistan'daki yirmi yıllık askeri varlıklarının üzücü sonuçlarının sorumluluğunu tümüyle itiraf etmeleri kaydıyla mümkündür" vurgusu yaptı.



Batılı ülkelerin Afgan halkına onarılması mümkün olmayan bir darbe indirdiğinin altını çizen Lavrov, bundan dolayı Batı'nın Afganistan'ın savaş sonrası yeniden inşasında ana yükü sırtlanması gerektiğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu bağlamda, Washington'un Afgan bankacılık varlıklarını bloke etmesi yapıcılıktan uzak ve yalnızca durumu daha da kötüleştirerek Afganların halihazırda zor olan yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor" eleştirisinde bulundu.



Lavrov, ABD ve NATO'nun askeri altyapısının Afganistan'a ve ona komşu ülkelere dönmesinin hiçbir gerekçeyle kabul edilebilir olmadığını da vurguladı.