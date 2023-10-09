https://sputniknews.com.tr/20231009/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076155452.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.7060 liradan, euro 29.2630 liradan haftaya başladı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T09:09+0300
2023-10-09T09:09+0300
2023-10-09T09:09+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
1 euro
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Serbest piyasada 27.7040 liradan alınan dolar 27.7060 liradan satılıyor. 29.2610 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.2630 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27.6210 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.0310 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231006/dolartlde-yeni-rekor-son-durum-durum-ne-1076078676.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, 1 euro
dolar, dolar/tl, 1 dolar, 1 euro
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27.7060 liradan, euro 29.2630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 27.7040 liradan alınan dolar 27.7060 liradan satılıyor. 29.2610 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.2630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 27.6210 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.0310 lira olmuştu.