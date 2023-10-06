https://sputniknews.com.tr/20231006/dolartlde-yeni-rekor-son-durum-durum-ne-1076078676.html

Dolar/TL'de yeni rekor: Son durum ne?

Dolar/TL'de yeni rekor: Son durum ne?

Dolar/TL kuru yüzde 0.5'i aşan yükselişle 27.76 seviyesini görerek yeni rekorunu test etti. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T09:24+0300

2023-10-06T09:24+0300

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ABD tahvillerinde geri çekilme devam ederken, küresel piyasalarda dolar sınırlı da olsa artıda. Buna karşın Dolar/TL kurunda jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ortamda yeni rekor test edildi.Dolar/TL kuru yüzde 0.5'i aşan artışla 27.76 seviyesini gördü. Kurda rekor seviye görüldükten sonra 27.70 seviyesinde dengelenme sağlandı. Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydedildi.Euro/TL kuru da 29.27 seviyesini gördü. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 24.17 seviyesinde işlem görürken, Türkiye'nin risk primi de 408 baz puanda.

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