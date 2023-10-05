https://sputniknews.com.tr/20231005/bakan-ozhaseki-6-subat-depremlerinin-maliyetini-acikladi-1076043644.html
Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı
Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili sonuç bildirgesini açıkladı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T10:10+0300
2023-10-05T10:10+0300
2023-10-05T10:10+0300
türkiye
mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesini", kamuoyuyla paylaştı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.
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mehmet özhaseki
Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili sonuç bildirgesini açıkladı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıklayan Özhaseki, "3 tane hareketli fay hattı var. Biz bunu bilerek hareket etmek durumundayız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesini", kamuoyuyla paylaştı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.