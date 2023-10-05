https://sputniknews.com.tr/20231005/bakan-ozhaseki-6-subat-depremlerinin-maliyetini-acikladi-1076043644.html

Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı

Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili sonuç bildirgesini açıkladı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T10:10+0300

2023-10-05T10:10+0300

2023-10-05T10:10+0300

türkiye

mehmet özhaseki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesini", kamuoyuyla paylaştı. Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.

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mehmet özhaseki