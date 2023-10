https://sputniknews.com.tr/20231005/yeni-fay-hatti-haritasi-prof-dr-sukru-ersoy-en-kotu-senaryoyu-acikladi-75-deprem-uyarisi-1076040857.html

Yeni fay hattı haritası: Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'en kötü' senaryoyu açıkladı, 7.5 deprem uyarısı

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin yeni fay hattı haritasını değerlendirerek uyarılarda bulundu. Ersoy, fay parçasının 500'e yaklaştığının altını çizerek... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin aktif fay hattı haritasında güncellemeye gidildi. 6 Şubat depremleri sonrası yeni faylar belirlenirken 1990'lı yılların başında 150 olan fay sayısı 500'ün üzerine çıktı.NTV'nin haberine göre, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel haritayı yorumlayan Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Marmara bölgesi için olası senaryoyu anlattı ve "İstanbul depremi yaklaşıyor" dedi.Fay izi olmayan yerlerde depremHaritada fay izi olmayan yerlerde bazı depremlerin olduğunu işaret eden Ersoy, "5.5 büyüklüğünden büyük deprem oluşturabilir fay parçasının 150 olduğunu sanıyorduk. Bu 2012'lerde bakıldı ki 500'e yaklaştı. Şu an günümüzde anlıyoruz ki 500 değil çok daha fazla" ifadelerini kullandı.'2 fay arasında mutlaka deprem olacak'Beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Ersoy, "Marmara Denizi'nin içerisinde 2 büyük fay biliyoruz" dedi."Saros Körfezi'ne kadar giden oradan Tekirdağ'a geçen 1912 depremi ve İzmit Körfezi'nde Kocaeli depremi var" diye konuşan Ersoy, ikisi arasında bir sismik boşluk olduğundan söz etti ve bu 2 fay arasında mutlaka bir deprem olacağının altını çizdi.En kötü senaryo 7.5Depremin tarihini tam bilmediklerini ancak yaklaştığını dile getiren Ersoy, "Büyüklüğü de 7'yi geçecek. En kötü senaryomuz da 7.5 büyüklüğünde bir deprem" dedi.Ersoy, depremin sadece İstanbul'u etkilemeyeceğini Marmara bölgesini hatta Türkiye'yi etkileyip kıtalararası bir sorun yaratabileceğini de sözlerine ekledi.İzmir için deprem uyarısıErsoy, Ege bölgesiyle ilgili deprem beklentisini de güncel fay haritasına göre değerlendirdi.İzmir üzerinden örnek veren Ersou, şöyle devam etti:"Denizinde karasında, kuzeyinde, güneyinde her yerde fay var. Bu fayların hepsi de 6'nın üzerinde. 6.5'a varabilecek deprem oluşturma kapasitesine sahip. Manisa, Kütahya, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale... 1970'den beri bu bölgede büyük bir deprem yok. Tarihte büyük depremler var be gelecekte bu depremler mutlaka tekrarlanacak."

