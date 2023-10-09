Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala'ya verilen ödüle tepki
22:45 09.10.2023 (güncellendi: 22:55 09.10.2023)
© AAOsman Kavala
© AA
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Osman Kavala'ya verilen Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne tepki gösterdi. Bakanlık, ödülün hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu durumun Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine zarar verdiğini vurguladı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Osman Kavala'ya verilen ödüle tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. "Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez" diyen bakanlığın açıklaması ise şöyle:
"Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi’nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir.
Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır.
Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir.
Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM’nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir."
Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır.
Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir.
Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM’nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir."
2023 Václav Havel İnsan Hakları Ödülü Hk. https://t.co/sufcE48MxI pic.twitter.com/zQivP1hz76— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 9, 2023