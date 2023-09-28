https://sputniknews.com.tr/20230928/gezi-parki-davasinda-karar-cikti-kavala-ve-atalaya-verilen-cezalar-onandi-1075847556.html
Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı
Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı
Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala ve Can Atalay'ın da olduğu 5 kişi hakkında 5 sanığın cezası onandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T19:23+0300
2023-09-28T19:23+0300
2023-09-28T19:34+0300
osman kavala
gezi parkı
gezi
gezi olayları
karar
türkiye
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Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala, TİP Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18 yıllık hapis cezası onandı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesi kararlaştırıldı.
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gezi parkı davasında karar çıktı mı, osman kavala hapis cezası aldı mı, gezi parkı davası son dakika
gezi parkı davasında karar çıktı mı, osman kavala hapis cezası aldı mı, gezi parkı davası son dakika
Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı
19:23 28.09.2023 (güncellendi: 19:34 28.09.2023) Abone ol
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Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala ve Can Atalay'ın da olduğu 5 kişi hakkında 5 sanığın cezası onandı.
Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala, TİP Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18 yıllık hapis cezası onandı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesi kararlaştırıldı.