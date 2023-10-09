https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1076169549.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T17:23+0300
2023-10-09T17:23+0300
2023-10-09T17:23+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı kabinesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072445543_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_5a554e2b4c66d594d8f840a17ad3860d.jpg
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/1076163438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072445543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c82fc26e377a65abc8d3bafc7536120f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.